La pluie d’avril a déjà dépassé la moyenne

Cheveux quatrième mois consécutif, le volume de pluie dépasse la moyenne de Belo Horizonte. En avril, la pluviométrie totale accumulée en 16 jours était déjà de 26% supérieure à la valeur climatologique moyenne du mois, selon INMET – Instituto Nacional de Meteorologia.

Dans la période Du 1er au 16 avril 2020, l’INMET a enregistré 94,1 mm de pluie dans la région de la station météorologique de Santo Agostinho, au sud-est de Belo Horizonte. Cette valeur est 26% au-dessus de la moyenne d’avril qui est de 74,7 mm.

Depuis le début de l’année, la capitale du Minas Gerais a reçu environ 1718 mm de pluie, et la moyenne climatologique pour un an est de 1602,9 mm, selon les données INMET pour la période de 1981 à 2010.

Plus de pluie en avril

Dans une situation normale, Belo Horizonte ne pleuvrait plus aussi souvent en avril qu’en 2020. explication de la continuité de l’humidité en avril est inférieure à la température normale de l’océan Atlantique Sud au large des côtes de la région du Sud-Est.

Patricia Madeira, météorologue à Climatempo, spécialiste des prévisions climatiques, note que “la L’Atlantique est encore froid, avec des températures inférieures à la normale dans une grande partie de la côte de la région du Sud-Est. Cela rendra le iL’instabilité persiste sur Minas Gerais et plusieurs régions du sud-est au cours de la seconde moitié d’avril. Le les fronts froids seront arrêtés pendant quelques jours sur l’axe Minas Gerais – Espírito Santo – Bahia, ce qui apportera plus de pluie à Belo Horizonte. “

Tendance pour mai

En mai, Patricia Madeira s’attend à une réduction de l’humidité. “Au mois de en mai, nous verrons une grande réduction de l’humidité. Belo Horizonte doit avoir des jours ensoleillés, quelques nuages, mais peu de pluie. Les fronts froids de mai passeront plus océaniquement sur le sud-est et n’auront pas beaucoup d’effet sur la région de Belo Horizonte et Minas Gerais, en général. Mais il a un front froid fin mai ce qui devrait apporter des pluies importantes à la capitale minière.

Par rapport à froid, Patrícia signale que “l’attente est qu’en deuxième semaine de mai, Belo Horizonte ressent les effets d’une masse d’air froid d’origine polaire, ce qui devrait entraîner une baisse sensible de la température. “

