La plupart des Brésiliens désapprouvent la démission de Mandetta

Selon Datafolha, 64% estiment que Bolsonaro a mal agi lorsqu’il a limogé le ministre de la Santé au milieu de la pandémie de coronavirus. La performance du président dans la gestion des crises est approuvée par 36% et désapprouvée par 38%. La plupart des Brésiliens désapprouvent la décision du président Jair Bolsonaro de révoquer le ministre de la Santé de l’époque, Luiz Henrique Mandetta, au milieu de la pandémie de la covid-19. Les données proviennent d’une enquête de l’institut Datafolha publiée ce vendredi (17/04), un jour après la démission.

Bolsonaro et Mandetta sont engagés dans un affrontement public depuis que le Brésil est entré dans la boussole du coronavirus

Photo: DW / Deutsche Welle

Selon l’enquête, 64% des Brésiliens estiment que Bolsonaro “a mal agi” en supprimant le responsable de la santé, tandis que 25% ont répondu qu’il “avait bien agi”. Un autre 11% ne savait pas comment répondre.

Concernant la conduite de la crise par le ministère de la Santé sans Mandetta, 36% des personnes interrogées pensent que la situation va empirer et 32% pensent qu’elle va s’améliorer. Au lieu du ministre destitué, l’oncologue Nelson Teich a pris ses fonctions vendredi.

L’enquête a également évalué la performance de Bolsonaro dans la gestion de la pandémie, qui a fluctué positivement depuis la dernière enquête Datafolha début avril, mais toujours dans la marge d’erreur.

Maintenant, 36% considèrent leur performance excellente ou bonne, 23%, passable et 38% la jugent mauvaise ou très mauvaise. En comparaison, au début du mois, 33% approuvaient la gestion du président, 39% désapprouvaient et 25% la jugeaient régulière.

Selon Datafolha, le niveau de désapprobation de Bolsonaro est le plus élevé chez les femmes (41%), les personnes qui gagnent plus de dix salaires minimum (48%) et celles qui ont fait des études supérieures (46%).

Lorsqu’on leur a demandé si le président avait la capacité de continuer à commander le Brésil, 52% ont répondu oui et 44%, non. À cet égard, les hommes sont ceux qui approuvent le plus le représentant (58% ont répondu «oui»), ainsi que les habitants de la région Sud (également 58%).

Bolsonaro a sanctionné la démission de Mandetta jeudi, après des semaines d’affrontements publics dirigés par les deux, et quelques jours après que le ministre de l’époque ait accordé une interview contredisant la position du président concernant la réponse à la lutte contre Covid-19.

Alors que Bolsonaro minimise la gravité du coronavirus, défend la fin de l’isolement social et révèle la chloroquine – toujours en cours de test – comme un médicament efficace contre la maladie, Mandetta est restée alignée sur le consensus médical, les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le pratiques adoptées par la plupart des pays du monde.

Ces dernières semaines, le président n’a plus masqué son irritation face au rôle de Mandetta et a commencé à promouvoir publiquement sa friture sur les réseaux sociaux et dans les discours à la presse. L’enquête Datafolha publiée début avril a révélé que 76% des Brésiliens approuvaient le travail de Mandetta pour gérer la crise, tandis que l’évaluation de Bolsonaro était nettement inférieure: 33%.

La friture a subi à la fois des critiques ouvertes et le sabotage des directives de Mandetta. Le 29 mars, au lendemain de la demande de maintien de la santé de la titulaire de la Santé, Bolsonaro a visité plusieurs commerces de la région de Brasilia et a provoqué des foules.

L’ancien ministre n’a pas non plus adopté avec enthousiasme la chloroquine, que Bolsonaro a promue comme un “remède” pour covid-19, malgré le manque d’études approfondies pour certifier son efficacité et sa sécurité. Mandetta est même allé jusqu’à dire que le médicament n’était pas une “panacée” et a mis en garde contre l’automédication.

Vendredi, le dernier sondage réalisé par Datafolha a entendu 1 606 personnes par téléphone dans tous les États du pays. La marge d’erreur est supérieure ou inférieure de trois points de pourcentage.

EK / ots

____________

Deutsche Welle est le diffuseur international d’Allemagne et produit un journalisme indépendant en 30 langues. Suivez nous sur Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter

Voir aussi:

Bolsonaro visite les travaux de l’hôpital de campagne dans la ville de Goiás à côté de Caiado et Mandetta



Deutsche Welle est le diffuseur international d’Allemagne et produit un journalisme indépendant en 30 langues.