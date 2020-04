La régulation de l’enseignement à domicile prend un nouveau souffle à Brasilia avec l’isolement par le coronavirus

Tout d’un coup, les familles du Brésil mènent plus activement des activités scolaires pour leurs enfants à la maison.

Les mouvements et les politiciens en faveur de l’enseignement à domicile au Brésil voient l’isolement résultant de la pandémie de coronavirus comme une opportunité pour les familles de se familiariser avec le modèle

Photo: . / BBC News Brasil

C’est un scénario proche de celui dont rêvent depuis quelques temps certains mouvements et politiciens qui défendent la régulation de l’enseignement à domicile au Brésil et qui est temporairement contraint par les mesures d’isolement social imposées par la pandémie de coronavirus.

À Brasilia, les changements apportés par covid-19 catalysent des projets de réglementation pour le soi-disant homeschooling – programme souligné en janvier 2019 comme l’un des objectifs prioritaires du gouvernement Jair Bolsonaro dans ses 100 premiers jours de gestion, mais dont les progrès sont au point mort au Congrès ( comprendre ci-dessous).

Selon une source gouvernementale de BBC News Brasil le 15, le ministère de l’Éducation (MEC) a envoyé à la Maison civile un projet de nouvelle mesure provisoire (MP) sur le sujet, qui serait ensuite soumis au Congrès. L’intention est que le texte consolide un règlement même après la pandémie, mais en profitant du contexte actuel pour faire avancer l’agenda.

En même temps, le gouvernement lui-même comprend que c’est le Congrès qui a la légitimité d’assumer l’ordre du jour.

Cherché, l’avis du MEC a déclaré qu’il n’y avait “rien de clos sur le sujet” et qu’il ne commenterait pas les informations selon lesquelles il y aurait un nouveau projet avec la Maison civile.

En Chambre, la députée fédérale Dorinha Rezende (DEM-TO), rapporteure à la Commission Education d’un projet en cours depuis 2012 à la Chambre, a présenté le 2 dernier un amendement au MP 934 qui réglemente l’enseignement à domicile pendant la pandémie.

Le MP 934 a été envoyé par le gouvernement pour ajuster le calendrier scolaire dans le pays en raison de covid-19, qui a défini une situation d’urgence sanitaire, et a déjà reçu des centaines d’amendements.

Le texte de l’amendement du député fédéral est similaire à celui de son rapporteur, prévoyant que “l’enseignement à domicile de base est autorisé, sous la responsabilité des parents ou tuteurs responsables des élèves, sous réserve de l’articulation, de la supervision et de l’évaluation périodique de l’apprentissage par les propres organes du système. enseignement “.

Dans une interview accordée à BBC News Brasil, Rezende a déclaré que, compte tenu de la composition de l’actuel Congrès, il pensait qu’il y aurait une chance que le problème soit finalement “abordé” – d’abord pour le calendrier scolaire de cette année, avec des règles assouplies par le député 934; mais aussi peut-être plus tard avec un caractère définitif pour l’enseignement à domicile au Brésil.

“Je suis très clair que la circonstance de la pandémie est une chose, et la réglementation de l’enseignement à domicile (définitif) en est une autre. Mais la pandémie offre au Congrès l’opportunité de finalement faire face à ce débat, puisque l’enseignement à domicile est déjà réglementé dans plus de 60 pays” , a déclaré le député fédéral lors d’un entretien téléphonique.

“Les familles apprennent (pendant la pandémie) les fondements de l’enseignement à domicile. Et ceux qui pratiquent déjà l’enseignement à domicile sont dans une situation plus privilégiée en ce moment que ceux qui suivent l’enseignement traditionnel. Le système (éducatif) n’était pas préparé pour cette expérience. à la maison, et même pour l’enseignement à distance (EAD), qui fait toujours l’objet d’une série de questions. “

La réglementation de l’enseignement à domicile a été signalée comme l’un des objectifs des 100 premiers jours du gouvernement de Bolsonaro, mais n’a pas abouti à la conclusion de la Chambre

Photo: . / Adriano Machado / BBC News Brasil

La pratique n’est pas autorisée aujourd’hui

Aujourd’hui, la Cour suprême fédérale (STF) comprend que, comme il n’existe pas de législation spécifique réglementant cette pratique, l’enseignement à domicile n’est pas autorisé dans le pays. La décision de la Cour, avec répercussion générale, date de septembre 2018.

Les familles qui pratiquaient déjà l’enseignement à domicile même sans réglementation étaient plus vulnérables sur le plan juridique après la décision du STF, explique Ricardo Dias, président de l’Association nationale de l’enseignement à domicile (Aned), car elles sont davantage soumises aux actions des conseils de tutelle et des ministères publics à travers le pays .

L’affaire évaluée par le STF en 2018, une ressource extraordinaire (RE), trouve son origine dans un différend entre les parents d’une fillette de 11 ans et le service d’éducation municipal de Canela (RS), qui a déterminé que l’enfant devait être inscrit au réseau éducatif régulier.

Mais le président de l’association affirme que, même après la décision du STF, le choix des familles pour l’enseignement à domicile s’est élargi dans le pays. Dans ces cas, les familles prennent le risque de poursuites intentées par les autorités publiques et, après l’âge de 15 ans environ, les adolescents sont inscrits à des cours supplémentaires et passent l’examen national de certification des compétences des jeunes et des adultes (Encceja ) pour obtenir une certification officielle.

Bien qu’il souligne que “la mise en quarantaine n’est pas l’enseignement à domicile”, car l’enseignement à domicile prévoit également des activités à l’extérieur du domicile, Dias dit que la pandémie de coronavirus pousse davantage de familles à demander à l’association de demander des conseils pour assurer la médiation des activités scolaires à la maison.

“Les papas et les mamans des familles éduquantes (un terme utilisé au milieu pour parler de ceux qui pratiquent l’école à domicile) ne sont pas stressés parce qu’ils ne savent pas quoi faire avec leurs enfants à la maison. Le grand héritage de ce moment (d’une pandémie) est ce qu’il fait dans l’esprit des gens, avec un changement de paradigme sur l’éducation à domicile. Les gens se rendent compte qu’ils peuvent coopérer à l’éducation de leur enfant. “

Avec des informations dans les coulisses d’un nouveau projet éventuel venant du gouvernement ou de l’amendement de la membre du Congrès Dorinha Rezende, Dias dit que lui et d’autres familles en faveur de la modalité d’enseignement sont “confiants, mais sobres” que l’ordre du jour ira de l’avant.

“Nous sommes confiants car il a la possibilité d’un amendement, d’un nouveau député du gouvernement, et il y a aussi des projets de loi déjà en cours au Congrès. Nous pensons que, d’une manière ou d’une autre, à un moment donné, l’enseignement à domicile sera réglementé”, dit le président de l’ANED, qui affirme que ses deux enfants sont à l’université et ont été éduqués dans l’enseignement de base à domicile.

“Mais nous sommes sobres parce que depuis de nombreuses années, nous attendons que de telles initiatives avancent pour enfin conquérir notre liberté éducative tant attendue.”

En raison de la décision du STF de ne pas autoriser cette pratique, la réglementation par la législature est devenue encore plus attendue par les défenseurs de l’enseignement à domicile.

En avril 2019, Planalto a envoyé un projet de loi sur le thème annexé à celui de 2012, rapporté par Dorinha Rezende et rédigé par le député Lincoln Portela (PL-MG). L’année dernière, le gouvernement et les parlementaires de sa base ont fait preuve d’alignement en la matière. Le texte attend d’être évalué par une commission spéciale, qui n’a pas encore été installée.

Pendant ce temps, avec la pandémie de coronavirus, l’amendement de Dorinha Rezende pourrait être évalué lors du vote à la Chambre du député 934/20, publié par le gouvernement le 1er avril.

L’opposition redoute le caractère définitif de la modalité d’enseignement

La députée Dorinha Rezende affirme qu’en raison de sa trajectoire dans “l’éducation formelle”, sa défense de l’enseignement à domicile n’est pas justifiée par une “orientation idéologique”, mais plutôt par la volonté de garantir le droit des familles et des enfants à la liberté d’accès à un modalité plus conforme à ses valeurs.

“Je ne préconise pas des discours plus conservateurs pour justifier l’éducation à domicile, comme le fait de ne pas vouloir que l’enfant soit en contact avec les débats sur le genre à l’école. Ce type d’argument nécessite une grande attention, car il ne s’agit pas d’isoler l’enfant du modèle scolaire. La socialisation en dehors de la maison est importante. “

Dans son rapport sur le projet de loi, elle dit qu’elle envisageait les défis des critiques de l’enseignement à domicile, prévoyant dans son texte une plus grande participation des écoles et des départements de l’éducation au suivi et à l’évaluation des élèves dans l’enseignement à domicile.

Maintenant, avec son amendement au MP 934, elle fait valoir que les établissements seraient en mesure de surveiller l’enseignement à domicile pendant la pandémie, car ils apportent déjà des ajustements à ce contexte d’éducation à distance.

Pour le député fédéral Glauber Braga (PSOL-RJ), de l’opposition et membre de la Commission de l’éducation l’année dernière, bien que le modèle d’enseignement à domicile conçu puisse prévoir des activités à l’extérieur du domicile et un suivi par le système éducatif, ce contact externe est insuffisante pour garantir ce que l’école, en tant qu ‘”espace de réflexion critique”, offre en personne.

De l’opposition, le député fédéral Glauber Braga soutient que l’éducation en face à face garantit le contact avec un «monde qui va au-delà du salon de votre maison»

Photo: . / BBC News Brasil

Braga a également déclaré à BBC News Brasil que les récentes mesures en faveur de l’ordre du jour avaient jeté un “feu jaune” pour l’opposition, critiquant le fait que des mesures transitoires en raison de la pandémie pourraient “prendre un air de permanence”.

“L’école est un espace de réflexion critique, qui donne aux élèves la possibilité de se rapporter à un monde qui dépasse la pièce de leur maison, au contact d’autres élèves, enseignants … Le biais conservateur de l’enseignement à domicile conduit à l’isolement de cet environnement.”

“Je ne peux pas généraliser et délimiter tous les cas de ceux qui adoptent l’enseignement à domicile à cela, mais il est indéniable qu’il s’agit d’un mouvement qui s’est accompagné de raisons conservatrices, le déni de l’école comme espace de réflexion critique”.

“Ce qui a structurellement un biais conservateur n’est pas modifié par les instruments latéraux”, explique le député PSOL interrogé sur les instruments de contrôle de l’Etat de l’enseignement à domicile, comme le lien avec une école défendue par Dorinha Rezende.

Bien que Braga et d’autres parlementaires de l’opposition tels que la députée fédérale Maria do Rosário (PT-RS) aient récemment pris position contre l’enseignement à domicile – dans un de ses projets de loi de mars, également au calendrier scolaire pendant la pandémie, le député a souligné que la flexibilisation des activités scolaires ne vise pas à “encourager l’enseignement à domicile” -, les défenseurs de l’enseignement à domicile ont agité les couloirs du Congrès.

En mars 2019, le Front parlementaire de défense de l’enseignement à domicile a été créé, avec plus de 200 signatures.

Une enquête réalisée par la Chambre des députés a montré que, du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, le projet de loi sur l’éducation à domicile envoyé par le gouvernement en 2019 était le plus consulté sur le site de la Casa sur le thème de l’éducation.

