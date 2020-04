La responsabilité de Thèbes – AS.com

Je suis dédié au journalisme sportif, donc quelles que soient les raisons sentimentales, je souhaite aux professionnels que le ballon commence à rouler et j’attendais depuis quatre ans cet été pour profiter du Jeux de Tokyo. Tout reviendra, ce que nous ne savons pas, c’est quand et, en attendant, la seule chose qui nous a été demandée est que nous soyons responsables et restons à la maison. Agir de manière responsable impliquait également de savoir quelles étaient les priorités une fois l’état d’alarme déclaré et La Ligue qui préside Javier Thebes ça ne l’était pas.

La Liga a distribué des tests de coronavirus aux clubs et Thèbes a justifié cela en affirmant qu’ils les avaient achetés auparavant, mais ils les ont distribués plus tard, dans les premiers jours, lorsque nous étions tous confinés à la maison et que le football avait été suspendu. Ce n’est pas une opinion, c’est un fait et plusieurs clubs comme Eibar, Valladolid, Osasuna y Celtique Ils ont fait don de la leur à ceux qui en avaient le plus besoin: la santé publique. Dans ce journal, le 18 mars, Alfredo Matilla Il a publié une interview avec Javier Tebas dans laquelle à la question de savoir s’il regrettait d’avoir distribué le test, la réponse était la suivante: “Non”. Tel quel: non. Je me demande s’il continue maintenant de sentir qu’il a une conscience claire et le fait que dans les informations des derniers jours sur le protocole de retour à la compétition, il est souligné que les contrôles sur les joueurs ne seront effectués que si le reste de la population a accès Je devrais leur donner un indice.

ROSLAN RAHMAN (.)

Le travail de Thèbes est de veiller aux intérêts de la concurrence et doit faire des plans même s’ils tombent au bord du chemin, rien à y objecter. Ceux d’entre nous qui aiment le football veulent qu’il revienne, car cela signifie également que nos vies reviennent à quelque chose de similaire à ce qu’elles étaient avant qu’un virus ne les bouleverse, sans oublier que le football espagnol représente 1,37% des PIB Et il emploie 184 626 personnes, mais j’avoue également que je suis en colère contre celui qui a ordonné la distribution des tests en pleine alarme, avec le bien qu’ils auraient fait. Et je sais, je sais, ça ne me passera pas quand la balle roulera.