La similitude entre Simaria et sa fille, Giovanna, attire l’attention sur une photo: «Copier»

Simaria a partagé une photo de sa fille, Giovanna, sur son Instagram ce dimanche (19). Dans la légende, la chanteuse s’est déclarée à la jeune fille, résultat de son mariage avec le Vicente espagnol. “Ma petite fille, tu es si belle! Je t’aime tellement”, a-t-elle écrit à propos de l’héritière qui, avec son frère Pawel, est venue danser avec son père dans une vidéo. Dans les commentaires, les adeptes de la sœur de Simone ont loué la beauté de la jeune fille. “Très belle. C’est une fille, ma sœur”, a déclaré la présentatrice Fabíola Gadelha. Thaeme a également fait l’éloge de “Linda”. “Quelle poupée”, a déclaré un fan.

Web points similitude entre Giovanna et Simaria: «Copier»

D’autres internautes ont également souligné une similitude entre Simaria et Giovanna, qui a surpris sa mère lorsqu’elle a récemment préparé un gâteau. “Mais c’est votre copie”, a écrit un fan. “Petit projet Simaria”, a plaisanté un autre. “Et chaque jour plus comme toi”, a dit un autre encore. “Quelle belle poupée. Ton visage, Simaria”, a déclaré un disciple de l’artiste. Giovanna et Pawel ont ravi les fans de leur mère en apparaissant en direct sur les réseaux sociaux du duo avec Simone.

Simaria rapporte une suffocation pour quitter l’Europe avec ses enfants: “ J’ai commencé à désespérer ”

Lors d’une conversation avec Purepeople, Simaria a raconté la difficulté qu’elle avait à retourner au Brésil lors d’un voyage en Europe avec son mari et ses enfants. La famille s’est rendue en Espagne pour rendre visite aux proches de Vicente. “J’ai vécu de près les changements dans la routine de l’Espagne, du jour au soir, il n’y avait personne d’autre dans les rues. Tout le monde était en quarantaine et la police surveillait. J’ai commencé à désespérer, en essayant d’anticiper mon vol, mais il m’a fallu environ 4 jours pour l’obtenir” , a expliqué le compatriote. Ils se rendraient également en Italie, mais les plans ont été annulés en raison du coronavirus, une maladie contractée par Felipe Simas et plus de 38 000 Brésiliens.

Un chanteur sensibilise les fans et montre sa routine en quarantaine

Depuis le début de la période d’isolement social, Simaria a montré quelques moments de la famille et de la routine du foyer. L’un d’eux était quand il est apparu en haut et en short nettoyant son manoir. “Comment va ta quarantaine, les bébés? Je ne quitte la maison pour rien et je profite de cet isolement pour faire ce nettoyage soigné! N’oubliez pas que l’isolement social est extrêmement important en ce moment pour minimiser la propagation de la covid-19” elle a écrit. À l’époque, elle portait un masque, un article indiqué uniquement pour les personnes infectées. Après avoir reçu les critiques des adeptes, elle a expliqué: “C’est de la rhinite. La poussière nous brise.”

