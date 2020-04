la tragédie des personnes qui n’ont pas encore retrouvé leurs morts

Alors que l’Équateur se prépare ces jours-ci à quitter la quarantaine et à entrer dans une nouvelle phase de distanciation sociale, à Guayaquil, il y a des morts qui ne sont pas encore restés en paix.

La ville la plus durement touchée par l’épidémie de coronavirus est passée du fait que des familles demandent à quelqu’un de ramasser leurs morts chez eux, à des parents qui implorent leur retour.

Le 4 avril, BBC Mundo a publié l’histoire de Bertha Salinas, qui il doit avoir emballé les corps de sa sœur et de son beau-frère et attendre quatre jours avant que l’État ne les retire. Maintenant, elle veut savoir ce que l’État a fait des corps.

«Ils nous ont dit que nous devions attendre, qu’à tout moment ils les enterreraient et nous enverraient des informations. Au 911, ils nous ont dit qu’ils enterraient peu à peu et qu’ils devaient nous donner l’avertissement. J’ai déjà déposé la plainte au bureau du médiateur et ni l’un ni l’autre. Maintenant, nous ne savons même pas quoi faire«.

Mais le cas de Bertha il n’est pas le seul. Des dizaines de personnes réclament les corps de leurs proches dans les hôpitaux, la police judiciaire, les morgues; Ils le font en personne, sur les réseaux sociaux ou par des appels infructueux au 911.

Rebeca Nuñez a déclaré à la BBC Mundo que sa grand-mère de 93 ans, Norma Jordán Ardito, est décédée d’un coronavirus le 27 mars. Il lui a fallu deux jours pour l’emmener. Tous ceux qui vivaient avec elle ont été infectés, y compris son arrière-petit-fils de 7 ans. Maintenant, son corps est perdu.

«Ils nous ont dit qu’ils allaient l’emmener à la morgue, mais j’ai appelé le 911 et ils m’ont dit qu’ils n’avaient aucun dossier. Que nous nous rapprochons de la médecine légale, mais nous sommes en quarantaine et nous ne pouvons pas simplement partir comme ça. Nous vérifions la page Coronavirus Equateur et ma grand-mère n’apparaît pas«.



Dans les premiers jours d’avril, le gouvernement a créé la page coronavirusecuador.com/fallecidos/ afin que les proches puissent retrouver les corps de leurs proches, à la fois ceux qui ont été expulsés de leur domicile et ceux qui sont morts dans les hôpitaux.

En outre, le président Lenín Moreno a rapporté le 8 de ce mois qu’il avait demandé à l’ingénieur Jorge Wated, la personne désignée pour s’occuper des cadavres à Guayaquil, de déposer une plainte auprès du parquet pour enquêter sur “la mauvaise gestion du défunt dans les morgues de hôpitaux ».

BBC Mundo a tenté de consulter Wated au sujet des familles cherchant leurs morts et n’a reçu aucune réponse. Ni du gouvernement local.

Morgues de fortune

Les demandes pour trouver des proches sont si nombreuses que même les médias locaux ont créé leurs propres sites pour que les gens puissent en rendre compte.

Le portail d’informations GK a été l’un des premiers en Equateur à raconter l’histoire de la cadavres qui n’apparaissent pas dans cette ville de plus de deux millions et demi d’habitants.



Le 3 avril, avec le titre «Des gens qui réclament leur mort«, La journaliste Isabela Ponce a rapporté qu’à l’hôpital Guasmo Sur de Guayaquil, au moins 20 personnes attendaient depuis huit à dix jours que les corps de leurs proches leur soient remis.

“La semaine suivante, nous avons pris une autre note de suivi de ceux qui n’avaient pas encore récupéré les corps et avons décidé de créer un site sur notre page où il y aurait une liste permanente et mise à jour pour rendre visibles ceux qui attendent toujours”, a déclaré Ponce à la BBC Mundo.

Le journaliste souligne que certains de ces proches ont réussi à récupérer les corps de leurs proches après être entrés dans le lieu où ils se sont empilés à l’hôpital. L’un d’eux était Darío Figueroa. Sa mère, Santa Marianita Barzola Martillo, est décédée le 28 mars.

«Nous avons attendu des jours à l’hôpital et nous nous sommes organisés pour nous forcer. Un jour, nous avons parlé aux gardes et nous avons pu entrer dans la morgue “, a déclaré Figueroa à la BBC Mundo et décrit ces moments:

«Nous avons mis des poubelles sur la tête, certains ont acheté des masques et des gants. L’odeur était insupportable. Quelle horreur de voir autant de personnes décédées. L’un s’est empilé les uns sur les autres dans les sacs mortuaires. Et le sang et la peste qui faisaient peur ».



Cette sombre scène de la morgue de l’hôpital de Guasmo a été répétée dans d’autres hôpitaux de Guayaquil, comme Katty Mejía, propriétaire d’un salon funéraire dans la ville, a déclaré à la BBC Mundo, qui devait aller chercher des cadavres pour les morgues de la ville:

“Ils ont dû improviser jusqu’à l’arrivée des conteneurs. En entrant dans les morgues de fortune, ce fut une chose horrible car nous avons vu des morts en état de décomposition. Autant que nous avions des masques, nous ne pouvions pas résister à l’odeur. En plus de la peur d’être infecté ».

Chaos

Le Dr Carlos Mawyin, spécialiste des unités de soins intensifs à l’hôpital Teodoro Maldonado, se souvient pour BBC Mundo de la façon dont la crise de la pandémie Covid-19 a été vécue dans les hôpitaux de Guayaquil entre la dernière semaine de mars et le premier avril:

«Il y a eu tellement de morts que les morgues de l’hôpital ont été reconstituées. Beaucoup sont arrivés si sérieusement qu’ils sont morts en quelques minutes. Les membres de la famille ont même quitté et quitté, et il n’y avait personne à avertir. Il y avait des patients qui étaient arrivés aidés par des étrangers et sans identification. Dans cette période tout était chaos«.

Seul cet état de chaos peut expliquer la nouvelle que dans les dernières heures a étonné l’Équateur: les proches d’une femme décédée des symptômes d’un coronavirus à l’hôpital de Guayaquil ont reçu le corps de la femme après huit jours d’attente et l’ont incinérée.

“Mais le matin de ce vendredi 24 avril (avril), ils ont reçu une visite du personnel médical de l’hôpital pour expliquer qu’il y avait une confusion et qu’Alba (Maruri) J’étais toujours hospitalisé, que les cendres qu’ils avaient provenaient d’un autre patient, dont l’identité est en cours d’investigation “, rapporte le journal El Universo.

L’ingénieur Jorge Wated a indiqué dans un tweet qu’il déposera ce lundi une plainte au sujet de cette affaire et a précisé que son travail était celui de la coordination depuis le 1er avril “et non de la gestion des morgues hospitalières”.

Katty Mejía souligne que la situation s’est améliorée depuis que les morgues sont mieux préparées et que le nombre de morts a diminué (le gouvernement a confirmé que dans la première moitié d’avril, 5700 personnes de plus sont mortes dans la province de Guayas, où se trouve Guayaquil. moyenne).

“En ce moment, les morgues nous donnent un moment aux salons funéraires: si le corps n’est pas enlevé dans les 24 heures, l’État l’a; Comme les cimetières se sont effondrés et qu’il n’y a pas de voûtes, alors nous voyons si nous envoyons les corps auxquels nous servons villes près de Guayaquil c’est là que nous trouvons les chambres fortes ».

Mais même le transfert des morts dans la périphérie de Guayaquil n’est pas resté sans controverse. María Fernanda Portes, une résidente de la région de Pascuales, au nord de la ville, se souvient des camions arrivant avec des dizaines de cadavres:

«C’était effrayant, un enfer, un mécontentement, une angoisse, parce que l’odeur était insupportable et surtout l’insalubrité qui avait été due au sang qui sortait du récipient à cause de la décomposition des corps; les rues étaient peintes en rouge de sang et d’une odeur putride qui restait dans l’air ».

Fantômes

Pascuales est également arrivé Víctor Hugo Orellana, à la recherche du corps de sa mère Célida Piedad Solórzano, 72 ans, décédée à son domicile le 31 mars, et a été enlevée un jour plus tard par la police.

“Ils nous ont dit qu’ils emmenaient le corps à l’hôpital de Guasmo et que le gouvernement était sur le point de créer un site Web pour savoir où les corps ont été enterrés”, a déclaré Orellana à la BBC Mundo, ajoutant:

«Lorsque nous n’avons reçu aucune autre information, nous nous sommes approchés de l’hôpital avec ma famille et ils nous ont dit que tous les corps soulevés dans les maisons avaient été envoyés au cimetière de Pascuales. Je suis allé à Pascuales, mais là, ils m’ont dit qu’elle n’était pas enterrée. Nous allons 23 jours et ce sujet douloureux pas encore résolu«.



Le président Lenín Moreno a annoncé dans les dernières heures que le 4 mai le pays entamerait, sous des contrôles sanitaires stricts, la réactivation progressive certains secteurs productifs et commerciaux.

«Il y a une diminution significative des soins d’urgence dans les hôpitaux. C’est une bonne nouvelle, mais nous ne pouvons pas baisser la garde. Une petite repousse et nous sommes de retour à zéro! “, A écrit le président équatorien sur son compte Twitter.

Mais les conséquences du premier foyer de la maladie, que le maire de Guayaquil, Cynthia Viteri a comparé ces dernières heures à une attaque nucléaire – «C’était comme si nous avions été attaqués par les airs comme à Hiroshima«- refuser de partir, comme des fantômes.

La recherche de ces corps a même été un thème de combat les autorités locales et nationales entrent. Lorsque le vice-président équatorien, Otto Sonnenholzner, a suggéré au maire de “parler moins et de faire plus”, Viteri a répondu qu’elle disait aux membres de la famille “où se trouvent les corps perdus de leurs proches”.

Alors que le stagiaire politique continue, il y a des gens qui commencent à démissionner -comme le dit la journaliste Isabela Ponce- “parce que le corps de votre parent n’apparaîtra jamais.”

Le 4 avril, lorsque la BBC Mundo a publié l’histoire de Bertha Salinas et des cadavres de sa sœur Inés et de son beau-frère Filadelfio Ascencio, nous avons clôturé la note avec le détail de la famille brûlant les meubles des morts, «comme la chose la plus proche d’une rituel d’adieu ».

Aujourd’hui Mercedes, la plus jeune fille d’Inés et de Filadelfio, nous raconte que ces derniers jours toute la famille a collaboré pour acheter un caveau dans un cimetière et pouvoir l’enterrer:

“Mais comment pouvons-nous le faire s’ils ne veulent pas nous donner les corps? C’est une chose horrible de ne pas savoir où sont maman et papa, il est difficile de ne pas savoir où pleurer«.



