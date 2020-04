La transparence et la protection des données seront garanties contre Covid-19: SNT

L’Institut national de la transparence coordonne déjà les travaux de création du microsite Covid-19 Utile Public Knowledge Proactive Transparency.

Les membres du Système National de Transparence (SNT) se sont réunis afin de coordonner les actions visant à garantir l’accès de la société à l’information et la protection des données personnelles pendant la urgence sanitaire liée au coronavirus.

Lors de la réunion de travail virtuelle, où se trouvaient les commissaires à la transparence dans le pays, il a été convenu de publier un document contenant des recommandations concernant transparence, accès à l’information et protection des données personnelles pour les agences garantes et les sujets obligés.

Parmi les mesures centrales des recommandations figurent l’orientation et le conseil à la société, l’exhortation des sujets obligés à répondre aux demandes d’informations sur le Covid-19 et le suivi des ressources publiques destinées à l’attention de l’éventualité.

Aussi le lien des microsites pour informer la population et la conduite des formations afin de reproduire les bonnes pratiques, a été établi dans le document sera disponible dans les prochains jours.

Le commissaire-président de l’Institut national de transparence, d’accès à l’information et de protection des données personnelles (INAI) et du SNT, Francisco Javier Acuña, a souligné la nécessité de réaliser une articulation entre les organes qui garantissent la transparence pour répondre aux besoins en la matière d’informations auxquelles la population est confrontée dans ce contexte de crise.

Cynthia Cantero Pacheco, coordinatrice des organisations garantes des entités fédérales du SNT, a également souligné l’importance de établir des critères généraux de transparence, l’accès à l’information et la protection des données personnelles.

“Il s’agit de cumuler un gros effort et que l’on puisse intégrer correctement un modèle de communication et un modèle de prise en charge de la société et qu’il puisse être mis en œuvre par l’INAI à travers les éléments à sa disposition comme ils peuvent être des réseaux sociaux », a déclaré la commissaire Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Le commissaire Oscar Guerra Ford a noté que l’INAI et le ministère de la Santé travaillent à une table technique pour informer le public sur la pandémie par le biais de la Microsite de connaissances publiques sur la transparence proactive Covid-19.

Dans le même esprit, la commissaire Josefina Román Vergara a présenté le microsite Covid-19 Personal Data Insurance, destiné aux gestionnaires et aux gestionnaires d’établissements de santé publics et privés. (Ntx)