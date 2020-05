l’absence de ses adjoints empêche la mise en scène des apparences

Le PSOE l’a encore fait. L’absence de ses adjoints à la Commission de la santé l’a empêchée de fixer le calendrier des comparutions des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé pour expliquer comment la crise des coronavirus a été gérée. Le président de l’organe, le populaire Rosemary rose, a dénoncé la situation qui s’est produite ces dernières semaines.

Le député a expliqué que le premier vice-président de la Table, le socialiste Julio Navalpotro, a quitté la chambre basse après la session de commission de ce jeudi, au cours de laquelle le ministre de la Santé a comparu, Salvador Illa, avant la réunion du Bureau et des porte-parole des groupes convoqués juste après.

La marche de Navalpotro a fait qu’il n’y avait pas de quorum à la réunion et, par conséquent, que les comparutions en suspens pour les semaines à venir n’ont pas pu être approuvées, en particulier celle du secrétaire général à la santé, Faustino Blanco, celle du directeur général de la santé publique, Pilar Aparicio et celle de la directrice de l’Agence espagnole des médicaments, María Jesús Lamas.

Comme Romero l’a indiqué, c’est la deuxième semaine consécutive au cours de laquelle le PSOE “bloque” la visite de ces hauts fonctionnaires, évitant ainsi “les responsabilités de contrôle parlementaire” des membres de la Chambre. “C’est du filibusterisme grossier”, a déclaré le député du PP, qui a insisté sur le fait que les membres de la commission ont “l’obligation” de se rendre dans les organes auxquels ils appartiennent.

Positions critiques élevées

La présence de Blanco, Aparicio et Lamas a déjà été bloquée par les socialistes à deux reprises. Le 20 avril, Romero a appelé une table et des porte-parole du Congrès auxquels le PSOE n’était pas présent non plus. La formation au gouvernement a expliqué que ces réunions se faisaient toujours par téléphone pour éviter les déplacements inutiles pendant l’état d’alarme.

Cette réunion a été retardée de quatre jours. Profitant également de la comparution du ministre Illa au Congrès, la commission a convoqué à nouveau la Mesa et les porte-parole pour déterminer la date de comparution des hauts fonctionnaires. A cette occasion, le PSOE et Podemos ont uni leurs forces pour voter contre, assurant que ces personnes “donneront des explications” au siège du Parlement, mais “lorsque leur charge de travail diminuera”.

Il convient de noter que le Secrétaire général à la santé n’est pas apparu en public depuis le début de la crise sanitaire générée par le Covid19, bien qu’il soit le «numéro deux» d’Illa et certains médias ont indiqué qu’il y avait des «désaccords» avec le ministre pour sa gestion. . La secrétaire à la Santé publique n’a fait aucune déclaration depuis le 4 mars, date à laquelle elle a montré son inquiétude concernant le coronavirus et que la maladie pourrait “s’installer” dans la société espagnole lors d’une interview à Radio Euskadi.

Pour sa part, la directrice de l’Agence espagnole des médicaments a participé à l’une des conférences de presse tenues depuis Moncloa ces dernières semaines. En fait, elle a été condamnée à une amende le 21 avril à Madrid lorsqu’elle s’est rendue à la gare de Chamartín pour se rendre en Galice.