LaLiga | Le tour du monde d’Espanyol en 80 jours

Dans le salle de la Ciudad Deportiva Dani Jarque qui donne accès au vestiaire de l’Espanyol B, près de la première équipe, des palettes ont été entreposées le 3 février avec de nombreuses boîtes en carton contenant l’écusson de l’Espanyol et le panneau “Matériel sanitaire”. Étaient 500 000 masques envoyés par le club de perruches à Wuhan, Chine, épicentre du coronavirus. 80 jours plus tard, la situation, la vie, a pris une tournure inattendue, portée par un boomerang.

Puis ce fut le géant asiatique profondément touché par COVID-19, au point qu’un élément aussi essentiel que les masques était pratiquement épuisé, d’où le geste de solidarité d’Espanyol. Il y avait 15 000 personnes infectées dans le monde, un chiffre qui a été multiplié de façon exponentielle pour dépasser le million.

Et bien que le pire se soit produit en Chine, Europe et reste du monde ceux qui sont en proie à un mal qui a déjà été déclaré pandémie, avec un état d’alarme en Espagne qui, Pour dix membres de la première équipe d’Espanyol, cela a été plus qu’un confinement, un isolement familial, ils ont été testés positifs sur COVID-19, mais heureusement tout le monde est déjà inscrit.

Les boîtes avec 500 000 masques, prêtes dans la ville sportive d’Espanyol pour être envoyées à Wuhan.

Il semblait impossible d’atteindre cette situation le 25 janvier, lorsque les joueurs portaient t-shirts avec le slogan “Cheer up, Wuhan” avant Espanyol-Athletic. Mais aussi lorsque, fin février, coïncidant avec les adieux de la Ligue Europa, Wu Lei précisément à cause de l’inquiétude que le coronavirus génère dans son pays. “Je suis convaincu que nous pouvons le résoudre dès que possible“Il s’est limité à indiquer. Pas en vain, il y a un mois et demi, Chen Yansheng a quitté Barcelone, et même alors, l’état actuel de l’alarme ne pouvait être intuitif.

Ils semblaient même loin, comme s’ils n’étaient pas avec le football occidental, l’information selon laquelle les matches que la Chine devrait disputer fin mars serait reportée, dans le hiatus des équipes nationales. Aujourd’hui, tout le football a été reporté et le peuple chinois, y compris les adeptes de perruches dans le géant asiatique, retourne toute solidarité l’envoi de matériel et d’aide médicale à Barcelone et ailleurs. Oui La Liga, même la descente, est passée à un deuxième ou troisième avion peu importe combien certains mettent de l’argent, car ce qui est en jeu, c’est la vie.