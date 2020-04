L’Allemagne étend l’utilisation obligatoire des masques faciaux dans les espaces publics

A partir de lundi, il sera nécessaire d’utiliser le masque à la fois pour aller dans les transports en commun et pour faire du shopping ou d’autres magasins

L’utilisation de masque facial dans les espaces publics sera obligatoire dans tous Allemagne à partir de lundi prochain, après avoir rejoint cette décision, l’État fédéré de Bremen, le dernier du pays à adopter cette mesure pour contenir les COVID-19.

Les autorités de ce «Land», le plus petit d’Allemagne avec quelques 690 mille habitants, a annoncé qu’à partir de lundi, il sera nécessaire d’utiliser le masque à la fois pour transport public comme aller à l’achat ou à d’autres magasins.

Certains États fédéraux allemands, tels que Bavière y La Saxe, a déjà mis en œuvre cette obligation plus tôt dans la semaine, tandis que dans d’autres, comme dans la ville-État de Berlin, il a été décidé de le rendre effectif au début de la semaine prochaine.

Le gouvernement de la chancelière allemande, Angela Merkel, et les dirigeants des puissances régionales ont déjà exprimé la semaine dernière, lors d’une réunion par visioconférence, la “recommandation expresse” de son utilisation.

Cependant, chaque «Land» est responsable de sa mise en œuvre, comme cela a été le cas pour le reste des mesures imposées à arrêter la pandémie de coronavirus.

Dans Allemagne Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de confinement strict de la population, mais la règle de l’éloignement social et de la fermeture partielle de la vie publique a été appliquée.

L’exercice en plein air a toujours été possible, bien qu’individuellement. Ils sont réunions ou sorties interdites plus de deux personnes, extensible si ce sont des personnes qui vivent dans la même maison.

Au début de cette semaine, certaines restrictions ont commencé à être assouplies, de sorte que des magasins de dimensions allant jusqu’à 800 mètres carrés ont déjà ouvert ou sont en train de le faire.

La règle de la distanciation sociale restera au moins jusqu’au 3 mai en Allemagne, comme convenu par la grande coalition de Merkel et les pouvoirs régionaux. Les écoles et universités ouvriront progressivement à partir du 4 du mois prochain, mais à des rythmes différents selon les “Länder”.

Des musées, zoos et autres lieux publics ouvriront également à Berlin. Les grands actes, pour plus de 5 000 personnes, continueront d’être interdits dans la capitale et la cité-état jusqu’au 24 octobre au moins.

L’Allemagne est le cinquième pays au monde en termes de nombre de les infectionssomme 145 mille 694, selon les chiffres du Robert Koch Institute (RKI), qui place 4 879 le nombre de morts et 99 400 le nombre de patients récupérés.

L’Université américaine Johns Hopkins, avec une collecte de données plus dynamique, porte les infections en Allemagne à 148 mille 074, celle des morts à 4 mille 901 et laisse celle des récupérés à 99 mille 400.

Avec des informations de l’EFE