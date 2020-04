L’analyse commence à 90 000 personnes pour connaître l’impact «réel» de COVID-19 au cours de ces mois

L’Institut de santé Carlos III commence cette semaine la grande étude de la séroprévalence du COVID-19 dans la population. 32 000 logements seront testés pour faire une projection du nombre de personnes qui ont ou ont passé la maladie. ENE-COVID est son nom.

2 millions infectés? 15 millions infectés? Les estimations de l’étude publiée par l’Imperial College le 30 mars ont montré deux choses: la mauvaise qualité des données ne permet pas d’estimations précises; et il y a beaucoup plus de personnes infectées (et, sûrement, décédé) à partir duquel le système est capable de détecter.

Ce lundi, les travaux de la première grande étude de séroprévalence ont commencé, auxquels seront soumis quelque 90 000 personnes, regroupées en 32 000 ménages dans toutes les régions. Ils subiront des tests sanguins qui, entre autres, fourniront des données sur le type et la quantité d’anticorps contre le SRAS-CoV-2 dont ils disposent, donnant une idée de s’ils ont passé ou traversent la maladie, avec ou sans symptômes.

Pour connaître l’étendue de l’épidémie “il n’est pas nécessaire de tester l’ensemble de la population”, a déclaré à Newtral.es la virologue CBMSO-CSIC Margarita del Val. «Comme nous le faisons avant une élection, nous demandons à un échantillon représentatif de la population, pas à l’ensemble. Et avec ça on extrapole », Comparez le maintenant responsable de la coordination des initiatives scientifiques publiques de la SCCI contre la maladie COVID-19.

D’abord, je pique mon doigt. Puis ELISA

L’étude de séroprévalence pour connaître la dimension réelle de l’épidémie de COVID-19 collectera des données aux niveaux provincial et local ainsi que par âge et sexe.

Pour réaliser l’étude, un premier test rapide d’anticorps sera réalisé (piqûre au doigt). La sensibilité de ce test est estimée à plus de 80%, mais dans des groupes de patients très spécifiques, et on ne sait pas s’il peut être extrapolé à la population dans son ensemble.

Puis un deuxième test d’anticorps sériques, ce qui nécessitera un personnel de santé spécialisé. Le test, sauf dans des circonstances particulières, chez des personnes apparemment en bonne santé, sera effectué dans les centres de santé.

Parallèlement à ces deux études sérologiques, les participants à l’étude répondront à des questions sur les symptômes et les sources possibles de

infection Un questionnaire L’épidémiologiste collectera les données via une application Web, selon le ministère de la Santé.

Le gâchis des tests pour connaître les infections actuelles

La généralisation des tests rapides d’anticorps a été un défi statistique pour mesurer l’impact de l’épidémie en temps réel. Ceci est principalement dû au fait que, de par leur nature même, ils manquent de la précision nécessaire pour distinguer si une personne est malade ou était malade.

Comme nous l’expliquons dans cette vidéo, aussi important que le test lui-même, est le type de test et le temps qu’il est fait. La technique désormais «classique» et plus lente, la PCR, détecte les gènes viraux dans les échantillons du nez ou de la gorge. Ainsi, une infection active est déduite si elle est trouvée. Il est utilisé dans les cas suspects. Mais la piqûre au doigt, avec le type de test qui est principalement utilisé en Espagne pour les personnes qui ne sont pas nécessairement symptomatiques, ne nous dit que s’il y a des anticorps. De manière fiable, mais sans entrer dans les détails.

Les anticorps sont des protéines que notre corps génère naturellement pour attaquer une infection. Des tests rapides pour les principaux anticorps nous indiquent s’il existe ou non des anticorps. Sans plus. Et cela a deux interprétations si elles apparaissent sur la bandelette de test: quelqu’un a été infecté (on ne sait pas quand) ou quelqu’un est infecté. Mais nous ne pouvons pas distinguer les deux options si le test est “anticorps total” (T). En d’autres termes, la technique dite d’immunochromatographie – comme celle des tests de grossesse.

Dans les statistiques officielles, Healthcare a cessé d’ajouter les positifs de cette technique à ceux de la PCR. C’est pourquoi le nombre d’infections, même de cas accumulés, a diminué, ce qui n’aurait aucun sens (quelqu’un ne peut pas avoir été infecté et ne pas avoir été infecté en même temps). Selon le directeur du CCAES Fernando Simón, car les résultats des tests d’anticorps nous donnent des données “difficiles à interpréter”.

Mais, en réalité, ce que ces positifs nous disent, c’est qu’ils peuvent être ajoutés aux statistiques accumulées des cas en Espagne. Ce qu’ils ne permettent pas précisément, c’est de savoir quand ils ont été infectés. Autrement dit, s’il s’agit de nouveaux cas ou pas tous.

La technique ELISA (avec un test sanguin de laboratoire) implique une étude complète des anticorps, selon leur type: immunoglobuline M (qui apparaît lorsque l’infection est active, vers le cinquième jour) et immuniglobuline G (celle de ‘ mémoire », qui apparaît après la deuxième semaine d’infection et nous ne savons pas combien de temps il reste, mais cela pourrait servir à nous protéger des réinfections).

L’étude sera réalisée en trois vagues, avec un intervalle de 21 jours entre chacune, pour voir “l’évolution dynamique de la maladie”, selon les experts de la santé. Autrement dit, chaque personne recevra à chaque fois deux piqûres.

Pour réaliser cette étude, les ménages 2,5 membres en moyenne chacun.

Bien que la participation soit volontaire, les familles choisies au hasard ont été invitées à collaborer autant que possible, car cela les aidera à “Cette vraie photo de l’épidémie”, selon les mots du ministre de la Santé, Salvador Illa, qui a donné quelques détails sur le projet ce dimanche.

Le ministère a expliqué que l’enquête fournira également des informations sur le comportement de la transmission du virus à domicile après six semaines de détention. Le 10 mai, les premiers résultats seront connus.

Tests rapides, pas pour les décisions cliniques

L’OMS a mis en garde contre le problème des tests rapides dans un rapport du 8 avril: «Actuellement, sur la base des données disponibles, l’OMS recommande l’utilisation de tests rapides pour la recherche uniquement. Ils ne devraient pas être utilisés dans un autre contexte, y compris la prise de décision clinique, “jusqu’à ce qu’il y ait plus de preuves. Le même document a également encouragé la poursuite des recherches pour améliorer ces tests.

Les anticorps IgM apparaissent pendant l’infection (détectables après environ le sixième jour) et peuvent chevaucher les IgG, qui apparaissent plus tard dans la deuxième semaine et restent avec le temps, le patient étant déjà guéri ou non.

Pour l’expert en diagnostic et virologie du Complexe Hospitalier Universitaire de La Corogne (CHUAC) María Mar Tomás, “la détection des anticorps G nous permet d’avoir un contexte clinique clair et à quel stade de l’infection (présente ou passée) est un patient.”

Le test sanguin «classique» permet une bien meilleure mesure du type et de la quantité d’anticorps générés, par rapport au test de piqûre au doigt

Face à la PCR négative, mais avec des symptômes suspects, “dans notre hôpital, nous faisons des tests [rápidos] d’anticorps totaux. S’ils sont positifs, nous faisons la différence entre IgM et IgG avec d’autres tests.

80% des patients présentent des symptômes légers ou insignifiants “et ceux-ci sont très importants” pour se faire une idée de la situation générale. “Si nous n’avons pas de symptômes, nous ne savons pas dans quelle semaine c’est.” Le médecin préconise une combinaison de techniques de diagnostic.

En regardant l’étude de séroprévalence, “une quantification est faite, quantité d’anticorps, si le patient a bien répondu … », explique Tomás. “Cela se fait avec des appareils à plus grande échelle, comme dans la technique ELISA.”

ELISA est l’acronyme anglais pour enzyme-adsorption immunoassay. Il s’agit d’un test de laboratoire couramment utilisé pour détecter toutes sortes d’anticorps dans le sang. Il est beaucoup plus sensible que les tests rapides qui sont également capables de faire la distinction entre IgM et IgG.

En arrière-plan, une question: combien d’anticorps sont nécessaires pour une personne est-elle considérée comme immunisée? Et, est-ce que tout le monde a la même réponse en anticorps? La quantité et la durée de ces protéines dans le sang dépendront de la pertinence ou non de la présence de la maladie COVID-19.