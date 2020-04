L’Andalousie en a marre du refus de pleurer le PSOE malgré les plus de 33 200 morts et regorge d’hommages aux victimes

Andalousie en général et Séville en particulier ils pleurent des centaines de morts dans la communauté. Malgré le fait que du gouvernement de Pedro Sánchez et du conseil municipal de Séville du socialiste Juan Espadas, ils insistent pour cacher la tragédie en refusant le deuil officiel, les Andalous et les sévillans ont rempli leurs fenêtres et leurs balcons de drapeaux espagnols avec des crêpes noires et d’autres symboles d’hommage aux victimes du coronavirus Covid-19.

Précisément, la mairie de Séville, dirigée par le socialiste Juan Espadas, a forcé il y a quelques jours à retirer de la fenêtre du bureau du PP de la «mairie» un drapeau espagnol avec une crêpe noire qui rendait hommage aux victimes du coronavirus. Un symptôme clair des ordres socialistes de cacher une tragédie que tout le monde voit et qui dans notre pays accumule plus de 30 000 morts.

Trois minutes

Malgré le fait que Pedro Sánchez souhaite toujours cacher la tragédie du coronavirus, qui a déjà fait plus de 30 000 morts, la Junta de Andalucía a appelé les citoyens à garder ce dimanche 26 avril, trois minutes de silence à la mémoire des victimes mortel du coronavirus Covid-19. L’hommage sera rendu à 19 h 57, de sorte que la mémoire du défunt survient juste avant les applaudissements quotidiens à la santé et aux fonctionnaires «en première ligne de bataille» contre la pandémie.

En plus de garder trois minutes de silence en hommage aux décès du Covid-19, qui dépasse déjà 1 110 morts en Andalousie, le Conseil encourage également les citoyens à accrocher des drapeaux d’Andalousie et d’Espagne sur leurs fenêtres et balcons ce dimanche avec un crêpe noir en deuil.

Rubalcaba oui, 32 200 morts non

Le gouvernement de Pedro Sánchez refuse de décréter un deuil officiel en Espagne pour la mort d’un coronavirus. Depuis le 13 février, jour du premier décès, plus de deux mois se sont écoulés. Dans cette période Plus de 33 200 Espagnols sont déjà morts. L’attitude de Sánchez contraste avec celle qu’il a maintenue à la mort de l’ancien ministre et ancien secrétaire général du PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Je décrète donc le deuil officiel.

L’ordre est clair, et même les accusations socialistes l’ont admis: du PSOE a été exhorté à ne pas faire d’échantillons de deuil officiel pour le défunt du coronavirus. Qu’il n’y avait “pas de deuil pour le moment”, selon les mots du maire socialiste de Villarreal, José Benlloch.