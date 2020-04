L’apparence de Sandy vole la vedette en direct avec son frère Junior: ‘Young forever’

Le spectacle de Sandy et Junior a été l’un des moments forts de ce mardi (21) vies musicales. Afin de récolter des fonds pour lutter contre le coronavirus, les frères ont chanté des tubes lors d’une présentation diffusée sur YouTube et touché des personnages célèbres. En plus de divertir les fans pendant la quarantaine, l’artiste a été la cible de commentaires sur Internet. Sur Twitter, elle a reçu des éloges pour sa jovialité

mis à jour le 22/04/2020 à 00:32

Le spectacle de Sandy et Junior a été l’un des moments forts de ce mardi (21) vies musicales. Dans le but de collecter des fonds pour lutter contre le coronavirus, les frères ont chanté les succès de leur carrière dans une présentation diffusée sur YouTube et ont touché des personnalités telles que Anitta, Thaeme Mariôto, Fernanda Souza, Maria Gadú, Fernanda Gentil et Tatá Werneck. Le duo en a profité pour remercier Dilsinho, qui a changé la date de son live afin de ne pas entrer en conflit avec celle des artistes. Le mari de Sandy, Lucas Lima a expliqué la raison d’être ensemble: “Nous avons passé plus de 20 jours sans nous voir. Nous avons donc rejoint les quarantaines”.

Sandy Beauty attire l’attention dans un spectacle en direct

En plus de divertir les fans pendant l’isolement social, Sandy a été la cible de commentaires sur Internet. Sur Twitter, la chanteuse a reçu des éloges pour sa jovialité. “L’année est 2087 et Sandy continue avec le même visage angélique qu’un adolescent de 17 ans”, a expliqué l’un d’eux. “Sandy est notre Benjamin Button, non?”, A déclaré un autre. “Ma théorie est que Sandy dort dans une chambre cryogénique baignée de formaldéhyde et avec une pipe pulsant l’eau de la fontaine de jouvence, car ce n’est pas possible: beau, toujours jeune et un chanteur incroyable”, a ajouté un troisième. “Sandy est toujours merveilleuse”, a ajouté un autre. “À quoi Sandy ressemble-t-elle depuis que je suis adolescent?”, A demandé un utilisateur.

Le mari de la chanteuse vole la vedette en direct

Marié 11 ans à Sandy, Lucas Lima accompagnait le duo et était une attraction à part. Il s’est aventuré au piano en trois chansons. “Je ne suis pas pianiste, je ne sais pas jouer, mais je suis le seul musicien confiné ici et je peux gratter quelque chose. Je promets de faire le moins d’erreur possible”, a plaisanté l’artiste, qui jouait de la guitare, du violon et chantait avec les frères. Lucas a insisté pour que la femme chante “The Star That Will Shine” même sans répéter après la demande d’un fan. “Vous ne pouvez pas beaucoup improviser car nous n’avons pas eu le temps de nous préparer”, a expliqué Sandy, qui a été interrompue par son mari. “Je veux un gâchis”, a-t-il tiré. “Merci, Lucas”, a plaisanté le chanteur.

L’atmosphère de réunion est une fête entre les frères et Lucas Lima

Dans le live intime, Junior s’est corrigé quand il a juré et a expliqué le chapeau en disant qu’il était un peu chauve, avec des “cheveux de quarantaine”. Sandy, d’autre part, se plaignait de la racine des cheveux et des ongles laids. L’épouse de Junior, Monica Benini était responsable du scénario tandis que Noely et Xororó, les parents du couple, ont joué dans les coulisses aux côtés d’un technicien. En chantant “Immortal”, Junior a raté les paroles de la chanson et a été prévenue sœur. Sandy a déclaré qu’il ne pouvait pas boire pendant l’émission et Lucas a été jaloux de Rodrigo Santoro, qui a envoyé un message en direct au téléphone de l’artiste. “A-t-il son WhatsApp?”, A taquiné le violoniste de la famille Lima en riant.

(Par Patrícia Dias)

