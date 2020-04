L’Argentine prolonge sa quarantaine jusqu’au 10 mai

Le président Alberto Fernández a prolongé l’isolement social obligatoire en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19

Le président argentin, Alberto Fernández, se propager ce samedi le isolement social obligatoire en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19 qui s’est terminée ce dimanche, pour deux semaines de plus, jusqu’à Le 10 mai , mais les provinces qui satisfont à une série d’exigences peuvent l’assouplir.

Dans les villes de plus de 500 000 habitants, Fernández a déclaré que la quarantaine “se poursuivra comme elle est aujourd’hui”, mais que des sorties récréatives quotidiennes seront autorisées dans tout le pays pour “toute la population”, jusqu’à une heure et jusqu’à 500 mètres de distance de ses maisons.

Fernández a affirmé que bien que des mesures importantes aient été prises, nous sommes loin de dire que cela est terminé.

Jusqu’à présent, en Argentine, il y a eu 3 780 cas de coronavirus, dont 185 ont fait des morts, alors que 1 330 personnes ont déjà été libérées.

Compétences pour les provinces avec moins de cas pour la réouverture des activités

Au cours des derniers jours, plusieurs membres du gouvernement ont déclaré Argentine il y avait différentes réalités entre les grandes villes, comme Buenos Aires et sa zone métropolitaine, où il y a une circulation communautaire du virus, et des régions plus éloignées du pays: il y a deux provinces sans cas et d’autres avec moins de 15 positifs.

“Aujourd’hui, (des lieux) de moins de 500 000 habitants peuvent commencer à être exclus, cette décision est entre les mains des autorités provinciales”, a déclaré Fernández, qui a toutefois souligné que si la situation dans ces lieux se détériorait après la flexibilisation , le gouvernement national reprendrait les rênes.

Les gouverneurs des provinces peuvent décider de ces exceptions si cinq conditions sont remplies: le délai de doublement des cas confirmés est inférieur à quinze jours, le système de santé a une capacité de réponse adéquate et les autorités sanitaires évaluent positivement la risque socio-sanitaire par rapport à la densité de population.

Les deux autres exigences pour décider des exceptions à l’isolement sont que le pourcentage de la population exemptée des mesures d’isolement ne doit pas dépasser 50 pour cent de la population totale du département ou du parti, et que la zone géographique ne peut pas être définie comme ” à transmission locale ou en conglomérat »par l’autorité sanitaire nationale.

Dans tous les cas, Fernández a demandé aux entreprises de reprendre le travail pour avoir les “précautions nécessaires pour minimiser les risques de contagion”.

Ils devront également informer le gouvernement central “en permanence” de leurs décisions.

Sorties récréatives pour toute la population, sans exception

L’un des principaux changements par rapport à lundi prochain dans la quarantaine argentine sera l’autorisation à toute la population, sans exception, même pour les groupes à risque, de sortir dans la rue une heure par jour et dans un rayon de 500 mètres de leurs maisons, sans utiliser les transports publics.

“Ici, j’ai confiance en chacun de vous”, a déclaré le président, révélant cette mesure.

Il a souligné que les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et que les adolescents peuvent sortir seuls.

Fernández a souligné que l’activité physique à l’extérieur ne fait pas partie du nouveau permis et continue d’être interdite, car elle “expose à la transmission du virus”, a-t-il déclaré.

Les écoles, les universités et les lieux de divertissement à travers le pays continueront d’être fermés, ainsi que les frontières, et il n’y aura pas d’activités touristiques ou d’événements publics pour le moment.

Fernandez, “conscient” des besoins économiques des Argentins

Le président argentin a ajouté que dans son gouvernement, ils sont “conscients qu’il y a beaucoup d’Argentins et de nombreux Argentins qui ont besoin de reprendre leur vie quotidienne pour retrouver (…) le moyen de gagner leur vie”.

“Continuons à travailler ensemble, afin que nous puissions sortir plus rapidement et avec beaucoup moins de douleur de cette période douloureuse que nous avons eu à vivre”, a déclaré le président.

Le chef de l’Etat argentin a souligné que tout comme ils organisent “un plan de santé”, ils en ont un autre pour “réorganiser la pandémie d’un point de vue économique”.

“Nous travaillons avec soin pour organiser un plan pour quelque chose que personne au monde ne pourrait certainement prévoir: la pandémie a frappé l’économie mondiale, pas l’Argentine”, a-t-il déclaré.

Avec des informations EFE