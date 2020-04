Larissa Manoela, isolée, s’amuse à danser sur le tube de Luísa Sonza. Regardez!

Larissa Manoela a enregistré une série de vidéos de danse funk à la maison, pendant la période de détachement social. Ce samedi (19), l’actrice a montré qu’elle ne reste pas immobile et est apparue se balançant au son de la chanson ‘Braba’, de Luísa Sonza. En bref et court, la petite amie de Leonardo Cidade – qui a changé sa couleur de cheveux à la maison – a même dansé avec le hit «Bate Palma», de Lexa et Jottapê

La quarantaine de Larissa Manoela a été très occupée! L’actrice a déjà montré une routine d’auto-soin, de maquillage et de soin de la peau pendant l’isolement et, ce dimanche (19), a publié une série de vidéos sur son funk de danse Instagram. En short court et court, l’artiste – qui a changé de look et s’est teint les cheveux en orange – a basculé avec la chorégraphie de “Braba”, de Luísa Sonza, et “Bate Palma”, de Lexa et Jottapê.

Larissa Manoela attire l’attention d’un membre de Now United après la danse

Plus tôt, l’actrice a posé avec un look de fitness et a publié une vidéo dansant sur une chorégraphie Now United. “Chaque jour, j’invente quelque chose et cette fois, je voulais jouer une partie de la danse de Now United”, écrit-elle, marquant Sina Deinert. “Vous m’inspirez”, a déclaré Larissa, qui portait des vêtements avec le drapeau du pays européen. Dans les commentaires, l’artiste allemand a répondu, en anglais. “Oh, mon Dieu. Quoi?!”, Avec des émojis de flammes et de cœurs.

L’actrice célèbre 31 millions de followers: «Répandre le meilleur»

Cette semaine, Larissa Manoela a atteint la barre des 31 millions de followers sur Instagram et a remercié l’affection des fans. “En période de pandémie, le mieux que nous puissions faire est de transmettre l’amour et d’espérer que tout sera rétabli de la meilleure manière! Grâce à ce réseau social, je me sens proche de moi et j’espère que vous vous y sentirez aussi. J’ai reçu de nombreux messages d’affection et cet échange pour moi est fondamental! Répandons le meilleur ensemble, ce qui dégage une énergie positive et prospère pour un monde meilleur! Je t’aime, merci “, a-t-elle écrit sur le réseau social.

Larissa Manoela fête 2 ans et 4 mois de rencontres avec Leonardo Cidade

Pendant l’isolement social, Larissa Manoela a reçu son petit ami, Leonardo Cidade, chez elle à Rio de Janeiro, où elle a déménagé après avoir signé un contrat avec TV Globo. C’est là que les deux ont pris un pique-nique pour célébrer un autre mois ensemble. “2 ans et 4 mois de son ladin. Notre vie est si heureuse ensemble, vous savez? Je nous aime tellement. Merci tous les jours !! Nous avons toujours tous les deux. Je t’aime”, a écrit l’actrice dans la légende du billet.

Gaffe de Maisa en photo par Larissa Manoela et Leonardo Cidade vole la vedette

Dans les commentaires du post, Maisa Silva s’est confuse et a souhaité bonne chance à l’acteur, croyant qu’il allait fêter son anniversaire. “Magnifique! Félicitations, Leo. Prospérité et santé toujours”, a écrit le présentateur du SBT. Certains adeptes de Larissa Manoela ont alerté l’artiste. “Salut, lindona! Son anniversaire est en septembre. Ils célèbrent leur anniversaire”, a déclaré l’un d’eux. Ensuite, l’actrice Globo a ri de la publication de Maisa: “Amiga!” “Mon ami, je suis désolé. Je suis stupide”, a écrit l’adolescent.

Voir aussi:

Romana Novais reprend sa routine de fitness et montre sa forme après la naissance de Ravi