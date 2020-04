L’Association médicale nicaraguayenne préoccupée par l’augmentation des infections par Covid-19

Les médecins de l’Association médicale nicaraguayenne (AMN) s’inquiètent de la pandémie de coronavirus, à laquelle le Nicaragua n’échappe pas. L’AMN assure qu’il pourrait déjà y avoir des infections entre médecins et personnels de santé.

«Avec une grande inquiétude, nous observons comment la pandémie de Covid-19 est déjà une réalité dans notre pays, avec des conséquences graves pour la population et la communauté médicale et le personnel de santé en général. Nous sommes encore plus préoccupés de savoir qu’il pourrait déjà y avoir des infections à Covid-19 entre le médecin et le personnel de santé qui, bien qu’ils soient soignés dans les unités correspondantes, ne sont pas exempts de danger “, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Ce jeudi, le ministère de la Santé de Minsa a fait état du troisième décédé au Nicaragua en raison de la pandémie. Il s’agit d’un patient de 58 ans qui avait été en contact avec un cas “importé”. “Patient diabétique et hypertendu, ce matin a présenté une complication aiguë et inattendue qui a malheureusement conduit à sa mort”, a annoncé aujourd’hui le secrétaire général de la Minsa, Carlos Sáenz. Le responsable a également signalé un nouveau cas de coronavirus, pour en ajouter 11 au total.

Ils critiquent la gestion des cas

Selon des statistiques internationales, le niveau d’implication des médecins et paramédicaux dépasse 20%, même lorsque des équipements de protection individuelle sont utilisés, a ajouté l’AMN dans son communiqué.

Les spécialistes organisés au sein de l’AMN ont également regretté “la manière peu claire dont les rapports statistiques ont été traités en ce qui concerne l’incidence et la progression de la pandémie, ainsi que l’accès limité à l’échantillonnage et au diagnostic des cas suspects et la population actuellement en bonne santé ».

Par conséquent, l’AMN nous appelle d’urgence à «prendre soin et protéger les médecins, les professionnels de santé et tout le personnel engagé dans la prise en charge de cette urgence sanitaire. Nous exigeons du Ministère de la Santé tous les éléments de biosécurité ainsi que la formation appropriée à leur utilisation selon les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé ».

Recommandations à

gouvernement et population

Pour sa part, l’unité médicale nicaraguayenne, UMN, a rappelé aux autorités qu’elle avait présenté le 20 mars une proposition d’action face à la pandémie de coronavirus au gouvernement, aux forces politiques, au secteur privé, aux médias et au public.

Parmi les propositions figurent la coordination, la planification et le suivi au niveau national. Communication des risques et participation communautaire. Surveillance, réponse rapide et enquête sur les cas, ainsi qu’identification des points d’entrée, laboratoires nationaux, prévention et contrôle des infections, comme l’établissement d’une quarantaine, la non-promotion d’événements de masse ou l’envoi d’enfants à l’école. De même, actualisez les recommandations pour faire face à la pandémie.

Jusqu’à aujourd’hui, les autorités nicaraguayennes n’ont pas fait référence à la proposition.