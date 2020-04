Lastra après avoir été pris avec des milliers de «faux» followers sur Twitter: «Ils veulent discréditer mon compte»

Dans pandémie de coronavirus complet Et avec un gouvernement constamment critiqué pour sa gestion néfaste du Covid-19, miraculeusement les adeptes des comptes de différents socialistes et ministères se multiplient de façon exponentielle pour saccager contre l’exécutif central et faire croire qu’ils ont plus de soutien que le vrai.

Le premier cas est celui du ministère de la Santé, dont les abonnés Twitter multiplié en quelques jours afin que vos vidéos et informations accumulent un plus grand nombre de réactions positives. Facebook enquête déjà sur l’identité de ces «faux» comptes avec des noms étrangers, des profils nouvellement créés et avec la majorité des femmes.

Maintenant, la nouvelle «affectée» est Adriana Lastra, qui, après avoir été arrêtée, l’a reconnu sur ses réseaux sociaux. Bien sûr, toujours dans son style, attaquer ses détracteurs assurant qu’il s’agit d’une “campagne pour discréditer ce compte et mes followers”.

Le porte-parole du groupe socialiste au Congrès a déclaré avoir “détecté une étrange croissance exponentielle” de ses followers sur Twitter et que, de plus, la plupart “n’ont pas de followers et sont les comptes créés ce mois-ci, il y a longtemps mais sans activité ».

Ces derniers jours, j’ai détecté une étrange croissance exponentielle de mes followers. La plupart n’ont pas de followers et sont des comptes créés ce mois-ci, certains il y a longtemps mais sans activité. Je suppose que ce sera une “campagne” pour discréditer ce compte et mes followers. pic.twitter.com/DA7s9Q5KTD – Adriana Lastra (@Adrilastra) 21 avril 2020

Par coïncidence, le socialiste a alerté sur cette situation juste un jour après la Rapport du ministère de la Santé à Facebook qu’il enregistrait dans son compte officiel “des activités frauduleuses de divers comptes apparemment faux qui génèrent des interactions massives dans des publications spécifiques de ce compte”.

Et par hasard aussi que le Ministère Illa Il a fait cette déclaration après qu’OKDIARIO ait découvert ses «faux» adeptes. Après avoir été acculée, Sanidad a voulu nous taquiner en disant que cela n’avait rien à voir avec ces comptes.