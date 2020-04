L’Atlético-MG prédit une perte de trois points au Championnat du Brésil en raison d’une dette de la FIFA

L’Atlético-MG a jusqu’à ce lundi pour s’acquitter d’une dette d’un montant total de 3,3 millions d’euros (environ 20 millions de R $, selon la cotation actuelle) auprès de l’Udinese pour l’achat du milieu de terrain Maicosuel en 2014. Comme la dette est déjà protestée en Si la FIFA ne paie pas, le club perdra trois points lors de la prochaine édition du championnat brésilien.

Sérgio Sette Câmara, président de l’Atlético-MG, considère la situation comme désespérée. Selon l’agent, l’équipe avait mis de côté 9 millions de reais pour payer, mais avec la hausse de l’euro ces derniers jours, la valeur était supérieure à ce que le club minier avait en espèces.

“Je n’ai aucune perspective de faire le paiement lundi. Si je ne le fais pas, l’Atlético prendra trois points dans ma tête. Je ne peux pas vous dire exactement quelles sont les conséquences, mais j’ai l’impression que (en plus de prendre trois points) , ils fixent un nouveau délai, une nouvelle pénalité sportive, que je ne peux pas vous dire de quoi il s’agit, s’il s’agit d’une nouvelle perte de points ou si c’est déjà une rétrogradation. C’est désespéré, car cela m’a attrapé au pire moment, au milieu du coronavirus, il n’y a pas de prescription , il n’y a pas de football “, a expliqué Sette Câmara dans une interview au blog Perrone, sur le portail Uol.

Sette Câmara a déclaré qu’il avait fait une proposition de payer «huit, neuf» versements de 200 mille euros (1,2 million de reais), pour un total d’environ 11 millions de reais, mais la FIFA aurait refusé. “La FIFA a été très insensible. À une époque de coronavirus, lorsque vous avez des contrats de travail suspendus, des contrats bancaires suspendus ou prolongés (…) j’ai fait une proposition à la FIFA. J’ai dit: regardez, toutes les dettes que j’ai trouvé dans ma gestion n’était pas à moi, et j’ai payé. Je demande un acompte. Ce n’est pas une pipe, ni un terme, ni une extension, ou quoi que ce soit. J’ai besoin d’un acompte pour pouvoir payer mes employés, mais ce n’est pas le joueur, c’est le portier, le nettoyeur de piscine “, s’est plaint à l’agent, qui a également déclaré ne pas avoir obtenu de prêts bancaires.

“J’ai essayé toutes sortes de prêts, mais je n’ai pas pu l’obtenir. Les petites banques ont réduit le quota garanti pour les clubs. Les plus grandes banques ne gardent plus ce découvert avec les clubs. Alors elles ont asséché toutes les sources. Les comptes de télévision de l’État déjà nous l’avions reçu à l’avance. Les commandites plus importantes que j’ai ici (BMG et MRV) avaient déjà payé. Dans les commandites plus petites, ils ont demandé la suspension ou la réduction “, a déclaré Sette Câmara.

Maintenant, le président de l’Atletican envisage de vendre ses propres articles à payer. “J’ai jusqu’à la fin de nos heures bancaires lundi pour effectuer le paiement (de la dette). J’espère revenir sur cette situation? Peu. J’essaie ici, voir avec des amis, essayer de compléter le montant, je ne dors même pas (… ) Je vais essayer quelque chose lundi. Si je suis stupide, je vais même essayer de vendre quelque chose de personnel pour essayer de payer “, a-t-il déclaré.

Selon lui, le club devra choisir entre payer la dette ou le salaire des employés, qui est déjà en retard. Selon globoesporte.com, l’Atlético-MG doit une paie et trois pour les droits d’image.

L’achat de Maicosuel a été fait dans l’administration précédente à celle de Sette Câmara, celle d’Alexandre Kalil, actuel maire de Belo Horizonte. Le joueur a coûté à l’Atlético 3 315 000,00 euros, en plusieurs versements: trois tranches de 830 000 euros en janvier et juillet 2015 et en janvier 2016; plus une portion de 825 milliers d’euros en juin 2016.

Ce n’est pas la seule dette que l’Atlético a dû pour les signatures. Le club doit 58 000 euros (350 000 R $) à Caracas, du Venezuela, pour Otero, dans le cadre du mécanisme de solidarité avec les clubs qui forment les athlètes. A la FIFA, le club discute des dettes protestées par Velez Sarsfield de Lucas Pratto et Junior Barranquilla de Chará. Osmanlispor de Turquie et Banfield d’Argentine ont transféré des actions pour recevoir les paiements de Patric et Cazares, respectivement.

.