L’augmentation de l’acné en quarantaine peut entraîner de l’anxiété et de la dépression

L’étude publiée dans JAAD a analysé plus de quarante publications scientifiques sur l’acné vulgaire associée à l’anxiété et à la dépression, considérées comme la maladie du siècle. Plus d’un millier de patients ont été analysés et ceux qui ont de l’acné étaient plus susceptibles de développer des états dépressifs que ceux qui n’avaient pas de problèmes de peau et de “boutons”, le terme le plus courant. L’enquête a également révélé que les adultes étaient plus touchés que les adolescents.

La principale conclusion sur le thème est la relation évidente entre l’acné et la détresse psychologique, car la dépression affecte plus de 300 millions de personnes dans le monde, près de 5% de la population mondiale. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la maladie est la principale cause de handicap sur la planète et lors de la dernière enquête, la pathologie a augmenté d’environ 18% en dix ans. En Amérique latine, le Brésil est le pays où la prévalence de la maladie est la plus élevée, environ 12 millions de personnes souffrent de ce trouble.

Surtout en ce moment de pandémie, cette recherche quantifie l’importance du problème, mettant en évidence la nécessité d’une approche interdisciplinaire entre psychologie et dermatologie pour un traitement efficace et complet du patient et de ses comorbidités. “Dans la grande majorité des cas, l’acné est plus qu’une nuisance pour la peau et peut déclencher des problèmes de santé mentale pertinents, elle doit donc être prise au sérieux et traitée de manière appropriée”, explique le dermatologue Dr.ª Valéria Campos. De plus, les chercheurs de l’étude affirment que les lignes directrices cliniques devraient être réévaluées, car le sous-traitement de l’acné peut déclencher ou aggraver un trouble mental existant.

Acné et quarantaine

La période de quarantaine a apporté des changements importants dans la routine qui peuvent contribuer à l’apparition de boutons sur la peau. L’isolement augmente la sensation de stress, ce qui influence l’apparition de l’acné. «Lorsque le corps ressent la sensation d’anxiété et de nervosité, il libère du cortisol, une hormone qui influence le fonctionnement des glandes sébacées, favorisant l’augmentation du sébum. ainsi, à l’augmentation des inflammations de la peau “, explique le dermatologue, qui donne des conseils pour améliorer l’état et les soins de la peau. “Ne serrez pas les boutons, et si possible ne les touchez pas, pour éviter une nouvelle inflammation ou formation de cicatrice. Lavez-vous le visage deux fois par jour, de préférence le matin et le soir, avec du savon idéal pour votre type de peau, choisissez pour les produits “sans huile” avec une texture légère, appliquez un écran solaire même à l’intérieur, car les écrans et les appareils électroniques émettent également une lumière nocive et hydratent correctement l’endroit “.

Une autre indication est de maintenir une alimentation équilibrée et d’éviter, autant que possible, la consommation de sucre, de lait et de farine blanche. “Ces aliments ont un indice glycémique élevé et provoquent un pic élevé de glucose dans le corps lorsqu’ils sont digérés, ce qui stimule les glandes sébacées, rendant la peau plus grasse et plus sujette à l’acné”, conclut l’expert.

