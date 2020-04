Le Bayern Munich prévoit des renforts de poids pour la saison prochaine

Malgré la pandémie, les clubs gardent un œil sur le marché. Dans une interview au journal “ Bild ”, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a commenté le possible renouvellement avec le gardien Manuel Neuer et les principaux noms ventilés du club pour la prochaine saison tels que: Leroy Sané, de Manchester City, Timo Werner, de Leipzig, et Kai Havertz, de Bayer Leverkusen.

Thomas Müller a récemment renouvelé son contrat jusqu’en 2023 (Photo: SASCHA SCHUERMANN / .)

Photo: Lance!

Selon le directeur, les négociations avec Manuel Neuer sont toujours en cours et les contrats de Thomas Müller et Alphonso Davies ont déjà été prolongés. En outre, il a déclaré qu’il avait l’intention de renforcer l’équipe bavaroise pour la saison prochaine, donnant de l’espoir aux fans même avec la pandémie.

– Nous voulons nous renforcer avec les meilleurs talents en Europe et également apporter une star internationale à Munich, ce qui améliore la qualité de notre équipe et aide l’équipe à offrir à nos spectateurs un football fort et attrayant. – dit

Selon Salihamidzic, malgré la crise des coronavirus, le Bayern est en mesure d’aller sur le marché et de profiter du moment où les valeurs des joueurs baissent. Ainsi, en plus du gardien de but récemment recruté Alexander Nübel, il y a des noms que l’équipe allemande continue de surveiller: Leroy Sané, de Manchester City, Timo Werner, de Leipzig) et Kai Havertz, de Bayer Leverkusen.

– Nous recherchons une aile droite, une aile gauche et un défenseur central. La Bavière veut également intensifier l’offensive – a-t-il déclaré.

