Le Brésil parle de sa participation à «Dr. Qui ‘

Dans les airs depuis près de 60 ans, la série britannique Dr. Who suit les aventures d’un voyageur dans le temps et l’espace avec son vaisseau spatial Tardis. Connu uniquement en tant que docteur, au cours de cette période, le personnage a été vécu par 11 acteurs différents, ce qui a été rendu possible par son pouvoir régénérateur. Une autre curiosité est le fait qu’il a toujours un acteur de nationalité différente dans ses épisodes. Et ce fut l’occasion saisie par actrice Gabriela Toloi, qui a participé à l’épisode Praxeus, étant le premier Brésilien à être dans l’attraction.

Vivant à Londres, l’actrice de 24 ans dit qu’elle a pu rejoindre le casting de production après avoir été invitée à auditionner pour la BBC. “Le diffuseur a choisi de me voir pour les tests en face à face, j’ai donc dû préparer deux scènes et enregistrer à distance, ce qui est l’auto-bande typique: un mur blanc, vous vous asseyez devant, très brut, et vous faites la scène avec quelqu’un qui lit le texte derrière la caméra. “

Tout s’est arrangé entre les parties, Gabriela est allée au studio, entrant dans ce voyage de science-fiction créé par Sydney Newman, CE Webber et Donald Wilson et qui a été diffusé en 1963. Le rôle était court, mais il a montré à l’actrice comment cela se faisait. une production de cette taille. Dans l’intrigue, elle incarne la blogueuse Jamila Velez, qui parcourt le monde avec une amie. “Ils traversent de beaux endroits et le documentent sous forme vidéo, mais l’un des voyages prend une direction différente lorsqu’ils arrivent au Pérou.” Afin de capturer des images plus incroyables, les deux visitent un endroit qui serait parfait pour cela, mais découvrent qu’il a été transformé en décharge. “Ils décident quand même de camper là-bas, et c’est là que commence l’intrigue de l’épisode, quand on découvre qu’il y a un virus qui attaque les gens, et que mon personnage est attaqué”, révèle-t-il.

Gabriela dit que ce qu’elle a le plus aimé dans cette entreprise, ce sont les scènes extérieures, le moment où l’équipe artistique a travaillé et à quoi cela ressemblait une danse. “Dans la scène où je suis attaqué par un oiseau, ils ont transformé un bel endroit, les caves de Stellenbosch, au Cap, en décharge”, explique la jeune fille, soulignant que tout était une démonstration de professionnalisme, car, “en question un jour, ils ont tout monté et démonté. Cette danse, toute cette organisation m’ont impressionné de telle manière “.

En comparant ce travail international avec ce qu’elle a déjà fait ici, dans le cas de la série Psi, la brésilienne dit que la façon de travailler est très similaire, du moment des tests, de la pré-production, jusqu’à la production elle-même et la post-production , mais le Dr Who crée un environnement plein de commérages. “J’ai dû signer de nombreux contrats de confidentialité”, révèle l’actrice, qui a déclaré avoir enregistré sa participation à la série un an avant sa diffusion, “et ne pouvait rien dire, personne ne pouvait le savoir”. Même sa famille, quand elle a révélé le travail, a reçu sa demande clémente: “pour l’amour de Dieu, n’en parle à personne, même pour plaisanter”.

Le Brésilien pense que le Dr Who est important non seulement en Angleterre, mais dans d’autres pays, comme le Brésil, que l’on peut voir sur Globoplay. “C’est cette série que l’Anglais est assis dimanche soir pour regarder et s’amuser, et qui a fini par être diffusée dans le monde, et je suis très heureux d’en avoir fait partie.”

