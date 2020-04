Le bureau à domicile ne va-t-il pas pour le coronavirus? Voici quelques conseils pour éviter le désespoir

Soyez proactif et commencez par saluer le patron lorsque votre journée commence. N’attendez pas que je vous cherche et que je vous demande ce que vous faites.

Par Kristine Gill

J’ai eu un avant-goût de mon rêve lorsque, dans mon bureau, nous avons changé pour travailler à distance en raison de recommandations de distanciation sociale.

Je suis un fan du travail à domicile – échanger ma routine de maquillage pour une promenade matinale rapide a été super, et mes chiens adorent être à la maison.

La meilleure partie? Je me concentre mieux pour travailler. Il n’est donc pas étonnant que les travailleurs à distance signalent qu’ils se sentent plus heureux.

Ma situation de travail à domicile est temporaire, mais j’ai pu mettre en œuvre certains conseils que j’ai reçus lorsque j’ai compilé les informations pour cet article avant que la pandémie COVID-19 ne nous frappe et je pourrai les utiliser lorsque je reviendrai au bureau.

Ce que j’ai appris des experts, c’est que la confiance est la clé.

“De nombreuses recherches montrent que lorsque quelqu’un est au bureau à mi-temps au moins, ses relations ne sont pas affectées”, explique Marissa King, professeur de comportement organisationnel à la Yale School of Management.

“Mais lorsque quelqu’un travaille à distance entièrement, c’est à ce moment que la confiance dans les relations qui sont vraiment fondamentales pour le travail commence à se détériorer.”

Que ce soit au bureau à domicile pendant une saison ou si vous travaillez toujours à domicile, ces recommandations vous aident à bien performer et à entretenir des relations d’équipe.

Présentez des collègues aux membres de notre famille (peut-être)

Rappelez-vous la vidéo de BBC Dad, le commentateur dont les enfants ont fait irruption dans le bureau à domicile lors d’une interview en direct. Et les réactions?

Dans la vidéo originale, papa a maintenu l’interview fluide et a fait de son mieux pour ne regarder nulle part ailleurs que la caméra pendant que sa femme emmenait les enfants. Dans une parodie, maman place le bébé sur ses genoux et continue l’entretien tout en repassant un chemisier, en lavant la salle de bain et en désamorçant une pompe.

BBC Dad est devenu une sensation virale et est toujours un commentateur invité dont les enfants ont été diffusés maintes et maintes fois. De nombreuses entreprises ont une culture qui invite ses collaborateurs à ouvrir la porte à la famille, mais cela dépend de l’organisation dans laquelle ils travaillent.

«Dans certaines entreprises, cela peut être la peine de mort pour votre carrière», explique Teresa Douglas, co-auteur de Working Remotely.

De plus en plus de mères et de pères intentent des poursuites pour discrimination parentale au travail: dans un cas, les employés ont poursuivi leur entreprise technologique au nom de plus de 3000 employés pour discrimination fondée sur le sexe, y compris la maternité.

Les mères éprouvent déjà des préjugés en milieu de travail, mais Douglas dit que cela est exacerbé lorsqu’elles travaillent à domicile.

Les patrons, hommes et femmes, supposent parfois que leurs employés à distance lavent les vêtements, s’occupent des enfants et cuisinent pendant leur temps de travail.

“Quand il y a une période de silence ou un manque d’interaction, nous les remplissons de toutes sortes de préjugés sur ce que les femmes devraient faire”, ajoute King.

Bien sûr, pendant l’urgence COVID-19, les choses changent: FlexJobs, le réseau pour trouver des emplois flexibles, a proposé une liste de recommandations pour ceux qui travaillent à la maison et jonglent avec leurs enfants parce que les écoles ont fermé. Le point le plus important semble être d’en discuter avec les enfants s’ils sont assez grands.

“Essayez d’expliquer à vos enfants que travailler à domicile signifie que vous devez vraiment faire votre travail”, explique Sara Sutton, fondatrice et PDG de FlexJobs. Bien que cela ressemble à un week-end normal ou à des vacances car tout le monde est à la maison, la situation n’est pas celle-là.

Saluez le patron le matin

Avons-nous déjà reçu l’un de ces SMS / appels / courriels de patron nous demandant sur quoi nous travaillions à l’époque? Parfois, ils peuvent se sentir accusateurs: qu’est-ce qu’il y a dedans? Soyons proactifs pour les éviter. Cela peut être aussi simple que de faire un rapport le matin.

«Avant que mon entreprise nous envoie au travail à domicile, nous nous réunissions tous les matins pendant 15 minutes», explique Douglas. “Nous parlions de ce qui nous arrivait et de ce dont nous avions besoin d’aide.”

Faisons de même avec notre équipe à distance. S’il s’agit d’un nouveau territoire, Zoom (avec tout et ses récentes critiques) offre des conseils à tous, des enseignants aux employés temporaires, sur la façon d’organiser des appels virtuels pendant la pandémie.

Si la situation de travail à distance est à long terme, Douglas suggère de partager un calendrier avec notre patron. Si c’est une priorité pour nous deux, nous vous tenons informés des rendez-vous programmés de la journée ou du rendez-vous chez le dentiste pour lesquels nous devrons nous absenter dans l’après-midi.

Si nous nous connectons à l’ordinateur tous les matins, cela va de soi; Et si nous avons déjà terminé l’après-midi, la clôture de la session peut nous aider à conclure la journée sans retard des e-mails interrompant notre nuit.

Si nous sommes un gestionnaire en charge des travailleurs à distance, notre travail nécessitera une gymnastique mentale, ce qui signifie passer de l’évaluation de vos employés pour leurs heures de travail à le faire pour les résultats tangibles qu’ils produisent.

“Il s’agit d’être clair sur ce que vous attendez, mais aussi de voir comment les gens font le travail”, explique Douglas. “At-il de la qualité? Est-ce à l’heure? Concentrez-vous sur cela parce que vous pouvez voir les résultats du travail au lieu d’envoyer des SMS ou d’appeler au hasard juste pour voir s’ils sont là et fonctionnent. »

Faites une pause dans votre travail

Travailler à distance signifie que vous n’avez pas à gérer le trafic, mais il est également facile de passer du travail à la vie familiale sans interruption.

Le travail à domicile peut devenir un travail 24h / 24, il est donc également important de fixer des limites avec les clients et les collègues.

«Il peut être très facile de dire« un e-mail de plus », surtout si vous travaillez avec des clients dans différents fuseaux horaires», illustre Douglas; Bien que le maintien d’un horaire fixe soit préférable à long terme, en particulier si vous travaillez à domicile pendant ce qui peut maintenant sembler être une période chaotique et stressante.

“Créez une routine quotidienne, mais ne vous inquiétez pas si vous la modifiez”, poursuit Douglas. “L’important est de vous donner un temps précis pour vous réveiller, faire votre travail, faire des pauses et terminer cette journée.”

King suggère d’avoir une routine d’après-midi qui nous permet de terminer notre journée de travail et de commencer notre temps personnel. Il pourrait s’agir de se promener ou d’éteindre notre ordinateur portable, de fermer la porte de son bureau et de jouer de la musique. Peut-être sortir sur la terrasse pour faire de l’exercice.

«Du point de vue des employés, vous pouvez faire beaucoup de choses pour marquer quand vous travaillez et quand vous ne le faites pas», explique King. “La création de ces barrières mentales peut vous aider à maintenir un équilibre dans votre vie professionnelle.”

Demandez à vos collègues comment ils vont

King affirme que le travail à distance élimine souvent les conversations entre pairs triviales et que nous ne le manquerons pas tant que nous ne l’aurons plus.

“Il peut être très difficile de développer la confiance dans un environnement éloigné”, poursuit King. «C’est certainement possible, mais vous devez investir du temps pour créer l’équivalent d’interactions avec d’autres personnes qui travaillent à domicile. C’est la base de la confiance. “

Aussi, pour revenir un instant aux préjugés: “[Incrementar] le sentiment de vraiment connaître l’autre est très utile pour réduire les préjugés ».

King explique que nous pouvons commencer par utiliser le temps à la fin d’une réunion virtuelle pour parler de ce que tout le monde a fait au cours du week-end et même de la météo. Si nous connaissons déjà bien nos collègues et que nous traitons cela pendant la pandémie, cela peut être aussi simple que d’envoyer un SMS de groupe pour demander si tout le monde va bien ou un GIF amical, si cela est approprié où nous travaillons.

Même si nous ne manquons pas nos collègues, Douglas souligne que nous devons prendre soin de l’interaction humaine, en particulier pendant la pandémie.

«La distance sociale ne doit pas signifier l’isolement social. Prévoyez d’appeler quelqu’un après le travail, de rejoindre un groupe en ligne ou de trouver une autre façon d’être social. Il se sent peut-être trop agité pour profiter de ce cercle social maintenant, mais il sera heureux de l’avoir dans les prochains jours “, conclut-il.

