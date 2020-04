Le calendrier de non-confinement qui circule à travers les réseaux n’est pas officiel, c’est “l’opinion personnelle” d’un utilisateur

Vous nous demandez via notre service WhatsApp si un brouillon supposé qui est partagé par les réseaux sociaux au cours des dernières heures est faux. Cela indique les dates de fin de la détention en Espagne et les mesures qui seraient mises en œuvre par le gouvernement.

Les images qui circulent sur WhatsApp et d’autres réseaux sociaux présentent les informations ajustées aux tableaux en noir et blanc qui montrent différentes phases et dates réparties entre avril et mai, et entre juin et octobre. Cependant, ce document ce n’est pas officiel, ni établi dans aucun ministère, selon le gouvernement lui-même à Newtral.es et maintient également la personne qui prétend être le créateur du graphique.

Vous pouvez voir le billet Linkedin ici et le document complet ici.

Alfredo G., un utilisateur du réseau social professionnel Linkedin, explique dans un commentaire qu’il est la personne qui a préparé le document devenu viral. Il réitère en cela, en majuscules, que “ce n’est pas un projet officiel” mais “seulement une vision personnelle de ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines” sur la base de son analyse.

En fait, les images qui circulent ne sont pas la seule chose que cet utilisateur a partagée. Celles-ci font partie d’un document de cinq pages intitulé «Cela pourrait être une désescalade. Phases possibles de sortie de crise COVID-19 en Espagne »qu’il signe avec son nom, comme il l’a lui-même joint dans son commentaire.

La Garde civile a également publié que ce calendrier n’est pas officiel sur son compte Twitter.

Sur la première page, Alfredo G. explique: “Ce document présente une vision personnelle de la façon dont la désescalade de l’enfermement de la population en Espagne pourrait être.” Et il ajoute que pour son élaboration, il a pris en compte son “jugement personnel et ses connaissances, ainsi que les informations recueillies dans différentes sources d’informations vérifiées et fiables”.

Elle qualifie également: “Elle n’implique en aucun cas l’exposition d’idées, d’opinions ou de scénarios élaborés par des organismes publics, des entreprises, les médias et / ou des personnes, n’étant qu’une vision hypothétique et personnelle”. De plus, dans ce document, Alfredo G. inclut les prémisses qu’il a prises en compte pour son analyse, et qui ont ensuite servi à établir les différentes phases à sa discrétion.

Pourtant, il est faux que cette information ait été préparée par le gouvernement. Ce n’est pas la première fois qu’un contenu viral de ce type apparaît, il y a quelques semaines Newtral.es a déjà nié que ces documents avec les dates de fin de l’emprisonnement provenaient de sources officielles.

Sources:

Ministère de la Présidence, des relations avec les tribunaux et de la mémoire démocratique Linkedin profile of Alfredo G.