Le champion olympique et gardien Uilson poursuit Rooster pour 1,6 million de reais

Actuellement à Coimbra, le joueur a poursuivi alvinegro devant le tribunal pour avoir payé des vacances non payées, une indemnité de licenciement et deux amendes impayées

Le gardien de but champion olympique pour le Brésil en 2016 et créé dans les catégories de base de l’Atlético-MG, Uilson, a poursuivi l’alvinegro devant le tribunal du travail en réclamant une compensation de 1671801,00 R $ au club. de la base, Uilson est un autre joueur pour poursuivre l’Atlético en cour.

Uilson était dans le groupe des champions olympiques des Jeux de Rio en 2016 (Photo: Bruno Cantini / Atlético-MG)

Photo: Lance!

Uilson a joué pour Galo entre 2008 et janvier 2020 et défend actuellement Coimbra, l’équipe Contagem, qui dispute la première division du Championnat Mineiro.

Le gardien de but souhaite être indemnisé par l’Atlético pour les différences de salaire non reçues, le paiement des vacances non prises, l’indemnité de départ, deux amendes des articles CLT et une indemnité de 13 salaires pour ne pas avoir contracté d’assurance obligatoire dans leurs contrats.

Uilson affirme que le manque d’assurance l’a blessé, car il a subi plusieurs blessures au genou droit, allant jusqu’à subir des interventions chirurgicales, affectant son développement de carrière. Le gardien de but n’a joué que 13 matchs en tant que starter du Galo. Entre 2017 et 2018, Uilson est resté sans jouer en raison de problèmes de genou et n’est revenu aux conditions de jeu qu’en octobre 2019.

Le gardien de but a fini par libérer Galo au début de l’année et a convenu avec Coimbra de disputer le championnat du Minas Gerais.

Voir aussi:

Découvrez les nouveaux maillots des clubs européens