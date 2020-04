Le chômage au Mexique baisse en mars; ne reflète pas encore l’effet du coronavirus

La baisse du taux de chômage à 3,3% en mars n’a pas encore enregistré l’impact du nouveau coronavirus, arrivé dans le pays fin février.

..- Le taux de chômage au Mexique était de 3,3% en mars, un chiffre inférieur à 3,7% enregistré en février, a rapporté lundi l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi).

Dans sa comparaison annuelle, c’est-à-dire par rapport au même mois de l’année précédente, le taux de chômage était également de 3,3%, un chiffre inférieur à 3,6% en mars 2019.

Le taux d’emploi informel – ceux qui travaillent sans documents comptables ni sécurité sociale – était de 55,8% de la population occupée, un chiffre inférieur à celui de 56,2% qui avait été enregistré en février.

Les données de l’institut des statistiques du marché du travail n’enregistrent pas encore les effets de la nouvelle pandémie de coronavirus, qui a frappé le pays fin février.

En mars 2020, le taux de chômage au niveau national s’élevait à 3,3% de la population économiquement active, une proportion inférieure de (-) 0,4 point de pourcentage au mois précédent (chiffres corrigés des variations saisonnières). #ComunicadoINEGI #ENOE https://t.co/tXhZeyKhpF pic.twitter.com/c3cBIrtJaD – INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) 27 avril 2020

Le gouvernement mexicain a annoncé le 8 avril la perte de 346 000 emplois formels entre la mi-mars et le début de ce mois en raison de la situation sanitaire, tout en exhortant les entreprises à ne pas licencier.

L’économie mexicaine, la deuxième en importance en Amérique latine après le Brésil, fait face à une situation sombre cette année, après avoir enregistré sa première contraction en une décennie en 2019.

Les grandes banques prévoient des baisses comprises entre 3% et 4% pour le produit intérieur brut mexicain en 2020, en raison de l’impact de la pandémie.

Le Mexique enregistre à ce jour plus de 14 600 cas confirmés de nouveau coronavirus et plus de 1 300 décès.

