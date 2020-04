Le Circuit européen annule le BMW International et l’Open de France, et reporte le Scottish Open

L’European Golf Circuit a annoncé ce vendredi l’annulation définitive du BMW International Open et du French Open, ainsi que le report du Scottish Open, appartenant à la série Rolex, “en raison de la menace permanente que représente la propagation du coronavirus”. Le BMW International Open devait se jouer du 25 au 28 juin au Golfclub Munchen Eichenried à Munich, en Allemagne, tandis que le French Open, le plus ancien Open national du continent, était programmé une semaine plus tard (du 2 au 5 juillet). ) dans Le Golf National, et dont la célébration était déjà exclue après l’annonce lundi dernier par le président de la République Emmanuel Macron de ne permettre des manifestations de masse qu’au moins mi-juillet.

D’un autre côté, le Scottish Open, l’un des huit tournois Rolex Series, était prévu du 9 au 12 juillet. “Des conversations sont en cours pour le reprogrammer”, avertit le Circuit européen. Le directeur exécutif du Circuit européen, Keith Pelley, a souhaité envoyer un message “d’optimisme”. “J’espère vraiment qu’à partir de maintenant, les informations que je vous enverrai concernant notre calendrier 2020 seront positives“Il a noté sur le site Web de l’agence.” Nous ne pouvons pas nous engager avec force à une date de début parce que, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, nous ne reprendrons pas l’activité tant qu’elle ne sera pas sûre et nous y serons autorisés. Nous avons déjà 14 semaines sans tournois, mais ces trois mois et demi sont aussi le moment où la situation mondiale pourrait commencer à montrer des signes d’amélioration “, a-t-il ajouté.