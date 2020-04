Le club Signature destiné au public féminin offre des services de rajeunissement et de soins d’estime de soi

L’année dernière, les clubs d’abonnement ont progressé à une vitesse impressionnante, ce qui était précédemment acheté mensuellement a commencé à être livré régulièrement aux gens.

Les experts affirment que la preuve en est fournie par les chiffres de l’Association brésilienne du commerce électronique (ABCom). L’activité impliquant les clubs d’abonnement a fortement progressé au Brésil, avec une augmentation de 167% au cours des 3 dernières années. Les experts estiment que les chiffres actuels devraient se multiplier dans les années à venir, alors que la logistique se renforce et que la créativité des nouveaux entrepreneurs séduit les consommateurs.

Le Dr Lissandra Bigliatto, femme d’affaires, explique que le but de Clube da Lili est de promouvoir les soins personnels aux femmes et de guider les femmes à mieux prendre soin de leur santé et de leur estime de soi. “Les femmes peuvent être tout ce qu’elles veulent!”, Dit-il. En ce sens, l’estime de soi et le rajeunissement des femmes sont des alliés importants pour continuer dans cette entreprise.

Dans ce club, les femmes reçoivent des conseils sur la façon de mieux prendre soin de leur santé, en plus de l’aide d’un psychologue avec des conseils personnalisés. Chaque mois, les abonnés reçoivent un kit avec des produits biologiques préparés exclusivement par le Dr Lissandra, des connaissances apportées lors de voyages en France et en Allemagne.

Le Dr Lissandra Bigliatto, femme d’affaires, dit que le club a grandi plus qu’elle ne l’avait prévu au cours du mois de lancement, ce qui révèle qu’il y a en fait une forte demande pour ce segment.

Avec une vaste expérience, le Dr Lissandra travaille comme pharmacien, cosmétologue et se spécialise en nutrition orthomoléculaire et en homéopathie. Il consacre une partie de son temps à générer quotidiennement du contenu pertinent sur YouTube, Instagram, Facebook et des podcasts sur Spotify. Votre chaîne YouTube compte plus de 2,4 millions de vues.

L’importance de l’autonomisation des femmes

Les femmes n’ont pas toujours eu d’espace comme aujourd’hui. Cela ne suffit pas, il faut plus de dialogue. Il est très présent dans les réseaux et les lieux sur l’autonomisation des femmes, mais qu’est-ce que c’est après tout? Clube da Lili fournit du contenu pertinent pour les femmes.

L’un des termes les plus importants dans les médias sociaux, l’autonomisation des femmes est devenue une évidence dans la société. L’autonomisation des femmes n’est rien d’autre que la prise de conscience de l’individu à sa place de droit social. C’est une expression qui vise la conscience des femmes afin de surmonter toute tentative de l’imposer. Les femmes autonomes utilisent des cosmétiques naturels du club de Lili.

Le rajeunissement et la joie des femmes

Selon le Dr Lisandra, les femmes qui prennent soin d’elles-mêmes sont plus heureuses. L’estime de soi des femmes est le moteur de milliers d’actions à travers le monde. En ce sens, la psychologie joue un rôle fondamental en reconnaissant et en permettant aux outils de conquérir la célèbre estime de soi des femmes. Notant l’importance d’un spécialiste pour travailler sur l’estime de soi, le club de Lili a un psychologue pour les femmes.

Le rajeunissement consiste en des techniques esthétiques pour prévenir ou même traiter le vieillissement facial. L’âge est suffisant pour tout le monde, n’est-ce pas? Il est possible de bien vieillir. En effet, ces techniques sont capables de prévenir la perte d’élasticité de la peau, la chute des tissus, des muscles et des graisses. De plus, le club Lili peut vous proposer des cosmétiques naturels pour aider à rajeunir les femmes.

Le Club de Lili

Plus de 20 ans d’expérience. Plusieurs femmes étaient présentes et satisfaites. Voyage en Allemagne et en France dans le seul but de s’améliorer encore plus. Offre des cosmétiques naturels de qualité et vous offre même le choix du forfait. Tout cela à un prix qui tient dans votre poche.

Pour connaître le Clube da Lili, il suffit d’accéder à: www.clubedalili.com.br

“Innover est fondamental, je ne renonce pas à me consacrer aux femmes”, explique le Dr Lissandra à propos d’une exclusivité, un groupe fermé sur WhatsApp où elle discute directement avec les abonnés.

Site Web: https://www.clubedalili.com.br

