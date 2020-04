Le comté de Dallas confirme 81 cas supplémentaires de COVID-19 et un autre décès – . Dallas (39)

TEXAS – Le comté de Dallas a confirmé 81 cas supplémentaires et un autre décès par coronavirus (COVID-19), portant le nombre total d’infections à 2 683 dans le comté. Le total des personnes décédées est désormais de 65 ans.

La victime est un homme d’une soixantaine d’années, résidant à Grand Prairie et qui était gravement malade à l’hôpital.

Selon des responsables du Département de la santé et des services sociaux du comté de Dallas (DCHHS), sur les cas nécessitant une hospitalisation, environ les trois quarts (69%) ont plus de 60 ans ou ont eu au moins un problème de santé chronique à haut risque connu. Le diabète a été signalé comme un état de santé sous-jacent à haut risque chez plus du quart (30%) de tous les patients hospitalisés atteints de COVID-19.

“Une chose que nous avons faite est l’analyse de l’ethnicité des cas signalés, mais 35% des cas, nous ne disposons pas d’informations sur l’ethnie. Maintenant, le reste est de 19% sont afro-américains, 2% asiatiques, 24% hispaniques, 20% anglo-saxons, 1% autres », a expliqué le Dr Huang, chef des services de santé du comté de Dallas.

Plusieurs décès ont également été signalés dans le nord du Texas. Ici, nous partageons un décompte et d’autres détails par comté:

Quelle est l’origine du coronavirus? Selon le CDC, l’analyse de l’arbre génétique de ce virus indique qu’il provenait de chauves-souris, mais on ne sait pas encore s’il provenait directement de chauves-souris ou était un animal hôte intermédiaire. Le SRAS-CoV, un autre coronavirus qui infectait les gens à son apparition, provenait de civettes (chats musqués), tandis que le MERS-CoV (coronavirus du syndrome respiratoire au Moyen-Orient), qui est également apparu et infecté, provenait de Chameaux – Les agences de santé publique du monde entier continuent de travailler pour identifier la source animale d’origine du virus qui cause COVID-19.

