Le comté de Denton confirme un décès de COVID-19 – . Dallas (39)

TEXAS – Le département de la santé publique du comté de Denton (DCPH) confirme 1 décès supplémentaire de COVID-19.

La personne décédée est une résidente de Dallas, la soixantaine, qui a été hospitalisée et arrêtée sur place.

Aujourd’hui, le nombre total d’infections est de 598. De plus, 249 personnes se sont rétablies, mais 17 sont décédées.

L’avant-dernier décès signalé est survenu le samedi 18 avril. La victime était un homme, dans la soixantaine, qui avait déjà été hospitalisé et a été infecté localement.

Le nombre de patients diagnostiqués avec COVID-19 au Denton State Supported Living Center (DSSLC) reste à 54. Ce centre fournit de l’aide aux personnes handicapées et aux problèmes de santé.

Le jeudi 16 avril, des policiers ont signalé la mort d’un homme, âgé de 60 ans, qui avait déjà été hospitalisé et infecté localement.

Les personnes décédées jusqu’à présent comprennent des travailleurs du DSSLC, qui sont sur les lieux depuis que les cas entre les résidents et l’un des employés ont été confirmés. Les résidents dont l’infection a été confirmée et qui présentaient des symptômes ont été transférés à l’hôpital, tandis que l’employé a été laissé en isolement à son domicile.

Selon les autorités sanitaires, les personnes décédées (victimes n ° 8 et 9) ont été infectées localement et ont également été hospitalisées par le passé. L’un d’eux est une femme, une résidente de Lewisville, dans la cinquantaine, et la deuxième personne est un homme, un résident de Lewisville, dans la soixante-dix.

Par respect pour les familles, les autorités ne fourniront pas plus de détails sur les victimes.

La sixième victime, décédée de COVID-19 cette semaine, était une femme de 70 ans, qui vivait dans un centre de retraite de la ville de Lewisville.

La cinquième victime décédée était un homme, âgé de 70 ans, infecté localement et hospitalisé par le passé.

D’autres cas COVID-19 incluent des résidents d’Aubrey, Carrollton, The Colony, Dallas, Denton, Double Oak, Flower Mound, Frisco, Highland Village, Justin, Lewisville et Little Elm.

Plusieurs décès ont également été signalés dans le nord du Texas. Ici, nous partageons un décompte et d’autres détails par comté:

Ci-dessous, nous partageons des détails sur les cas antérieurs qui ont été signalés dans le comté:

Une femme, une résidente de Lewisville, la cinquantaine, qui est isolée à l’hôpital après avoir confirmé localement son infection. Un homme, un habitant de Frisco, dans la quarantaine, qui est isolé après avoir été exposé au virus pendant un voyage. Une femme, un habitant de Lewisville, dans la vingtaine, qui est isolé dans sa maison après avoir été exposé au virus pendant un voyage. . Un homme, un résident de Denton, dans la soixantaine, qui est isolé dans sa maison après s’être exposé lors d’un voyage. Une femme, une résidente de Frisco, dans la cinquantaine, qui est isolée dans sa maison après avoir voyagé et s’être exposée au virus. Un homme, un habitant de Frisco, dans la vingtaine, qui est isolé dans sa maison après avoir voyagé et s’être exposé au virus. Un résident de Lewisville, dans la quarantaine, qui est isolé et dans un état critique dans un endroit du comté de Denton après avoir été infecté localement.

Lors d’une conférence de presse, les autorités ont annoncé qu’une partie des 54 cas avaient été enregistrés à l’emplacement suivant. Voici les détails.

Selon les autorités sanitaires, certains des patients diagnostiqués avec COVID-19 présentaient des symptômes respiratoires légers à sévères, notamment de la fièvre et de la toux. Ceux-ci peuvent apparaître entre 2 et 14 jours après avoir été exposés au virus.

Quelle est l’origine du coronavirus? Selon le CDC, l’analyse de l’arbre génétique de ce virus indique qu’il provient de chauves-souris, mais on ne sait pas encore si le virus est issu directement de chauves-souris ou était un animal intermédiaire. Le SRAS-CoV, un autre coronavirus qui infectait les gens à son apparition, provenait de civettes (chats musqués), tandis que le MERS-CoV (coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient), également apparu et infecté, provenait de chameaux. .

Les agences de santé publique dans le monde travaillent toujours pour identifier la source d’origine du virus à l’origine du COVID-19.

