Le confinement à Cuba par COVID-19 provoque des pannes dues à une forte demande d’énergie

Les autorités de Cubaoù pendant des mois tu as souffert pénurie de carburant, ont demandé à la population de économiser de l’électricité, parce que la consommation n’a pas été contrôlée par confinement de personnes pour contrôler la propagation de coronavirus et un intempestif vague de chaleur.

L’Office national de contrôle de l’utilisation rationnelle de l’énergie (ONURE) a lancé la campagne “Save Now” avant un “énorme augmentation la demande et la consommation », ce qui dépasse les niveaux des mois chauds d’été.

Le pays est embourbé dans sa pire crise de liquidité depuis deux décennies, aggravée par le durcissement de l’embargo sur États Unis, l’inefficacité du tissu productif de l’État et la détérioration de la situation dans Venezuela, son principal allié politique et économique, ainsi qu’un fournisseur de pétrole brut à des prix préférentiels.

L’un des secteurs les plus durement touchés est précisément celui du carburant. Depuis septembre 2019, l’offre est instable en raison, selon le Gouvernement cubain, sous la pression de USA aux compagnies maritimes et aux assureurs de bloquer l’arrivée de pétrole sur l’île, dont la production propre ne couvre que 40% de la demande.

S’il y avait déjà eu des problèmes antérieurs en raison de la diminution des expéditions vénézuéliennes, cette “persécution” des pétroliers a placé Cuba dans une situation limite.

Bien que dans le pays des Caraïbes, l’internement obligatoire n’a pas été décrété, Les collèges, les universités et les activités non essentielles ont fermé leurs portes, il y a donc beaucoup plus de personnes à la maison, ce qui implique une plus grande utilisation des appareils électroménagers, des cuisinières aux téléviseurs ou aux ordinateurs.

Ce haut et inattendu demande d’énergie Il a suscité l’inquiétude des autorités, même si les besoins des autres secteurs ont été réduits par des mesures de prévention contre la COVID-19Il s’agit notamment de l’arrêt de tous les transports publics et de la fermeture de la plupart des hôtels et des installations touristiques et de loisirs.

Vague de chaleur

Les ventilateurs et les climatiseurs fonctionnent 24 heures par jour, car une vague de chaleur a déclenché des thermomètres pour températures jamais vues sur l’île en avril: le 12, un nouveau record national de température maximale de 39,7 degrés Celsius a été enregistré.

Au cours de la première moitié d’avril, la demande maximale moyenne à midi (entre onze heures du matin et une l’après-midi) a augmenté de 20,6%, soit 421 mégawatts au-dessus des attentes, a-t-il déclaré à l’agence de presse cubaine. , Kenya Garcia, un fonctionnaire ONURE.

La surconsommation de cette période représente 9 mille 516 tonnes de carburant et 68% de la demande est concentrée dans les ménages, selon les données du Conseil national de l’énergie sorti cette semaine.

Dans le cas de la capitale, les chiffres sont encore plus élevés. La consommation dans le secteur résidentiel est passée de 55 à 80%, a déclaré le directeur général de la société au journal Tribuna. Havana Electric CompanyMario Castillo.

En outre, dans Havana La particularité est qu’il y a un pic de demande “insoutenable” la nuit quand dans de nombreux foyers il y a de la cuisine, il y a plus d’une télévision allumée dans chaque maison et la climatisation est allumée.

La campagne lancée appelle à éviter autant que possible l’utilisation d’appareils électriques se concentrer sur les heures de pointe – de onze heures du matin à une l’après-midi et de six heures de l’après-midi à dix heures du soir.

Il demande également que la lumière naturelle soit utilisée, utilisez la chaleur résiduelle du brûleur électrique à la fin de la cuisson, allumez uniquement les lumières et l’équipement nécessaires, et allumez la climatisation de préférence après dix heures du soir.

D’autres mesures consistent à ne pas ouvrir le réfrigérateur fréquemment ou à collecter autant de vêtements à repasser que possible.

Coupures de saturation

Les autorités ont également averti que cette augmentation soudaine de la consommation d’énergie était non seulement économiquement irréalisable, mais mettait également en danger l’infrastructure et les dommages dus à la surcharge et à la saturation des stations électriques.

“Toute cette consommation élevée circulant à travers les réseaux provoque des pannes parfaitement évitables si la population prend conscience de l’efficacité de l’utilisation rationnelle de l’énergie”, a insisté le directeur de la Compagnie électrique de La Havane.

En fait, cette semaine, plusieurs zones peuplées de la capitale ont été privées d’électricité pendant quelques heures à la suite d’une panne dans une sous-station dans laquelle un transformateur a explosé, une “panne d’électricité” que de nombreux Cubains ont protestée sur les réseaux sociaux, craignant que les autorités commencent à «rationner» l’offre.

Le moindre black-out alerte généralement les Cubains, encore frais du traumatisme des longues “black-outs” de la “période spéciale”, la crise dramatique que l’île a connue dans les années 90 après la chute du bloc soviétique.

Malgré le fait que le paiement des factures d’électricité dans les bureaux commerciaux ait été reporté pour l’instant, les sociétés ont suggéré que les clients utilisent des plates-formes électroniques pour maintenir les reçus à jour et éviter les craintes ultérieures.

Avec des informations de l’EFE