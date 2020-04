Le Conseil de Santos tente une “réunion en ligne”, mais se heurte à la technologie

Santos n’est pas en mesure de tenir une réunion virtuelle au Conseil (Communiqué de presse / SFC)

Le Conseil délibératif de Santos a tenté une réunion en ligne au milieu de l’isolement social causé par le nouveau coronavirus, mais s’est heurté au manque de technologie du club.

Le président du Conseil, Marcelo Teixeira, a tenté une réunion informelle pour mettre à jour les questions en suspens, mais il a reçu de mauvaises nouvelles de Peixe.

“L’avant-dernière semaine, je suis resté en contact avec le responsable informatique (informatique) du club, en lui transmettant l’idée de programmer une rencontre virtuelle avec les conseillers, sans aucun caractère officiel ou statutaire, juste pour mettre à jour certains sujets et rester en contact avec le Malheureusement, cela n’a pas été possible, ils ont affirmé que le club n’avait pas de structure “, a déclaré Marcelo, Gazette du sport.

Selon l’enquête sur le rapport, Santos a essayé des moyens gratuits pour produire la vidéoconférence, mais il a reculé lorsqu’il a lu des failles de sécurité après des recherches sur Internet. En difficulté financière, Peixe tente de réduire les coûts du département, sans aucune prévision d’investissement. Internacional, par exemple, a organisé une réunion virtuelle réussie la semaine dernière.

“En effet, le club devrait déjà disposer d’un système de contrôle de toutes ses activités, sans dépendre de tiers, par exemple l’informatisation du secrétariat (social) lui-même avec toutes les données sans dépendre de sociétés sous-traitées externes. Il est inévitable que faire des investissements pour assurer la sécurité de toutes les procédures, adaptées au statut, également en matière juridique afin de légaliser tous les actes. La présence aux réunions et aux votes en session plénière du Conseil devrait déjà être électronique et informatisée. accès… Il est inacceptable que nous n’utilisions pas ces ressources et outils “, a ajouté Marcelo Teixeira.

La dernière réunion du Conseil de Santos a eu lieu le 26 novembre. Une réunion se tiendra le 16 mars et prévoit le vote sur les comptes refusés en 2018, mais elle doit être annulée en raison de la mise en quarantaine.



