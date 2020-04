Le Coronavirus causera un coup historique à l’économie latino-américaine, selon la CEPALC

La pandémie de coronavirus entraînera une baisse historique de 5,3% de l’économie de l’Amérique latine et des Caraïbes en 2020, ce qui entraînera la pire crise sociale de la région depuis des décennies, avec des millions de nouveaux pauvres et chômeurs, a déclaré la CEPALC mardi. juste.

Dans un rapport évaluant les effets de la pandémie, l’agence des Nations Unies a révisé les chiffres régionaux, avertissant que le plus grand impact sera en Amérique du Sud, en raison de la forte dépendance à l’égard des exportations vers la Chine et des prix des matières premières, et au Mexique , avec une contraction attendue de 6,5% cette année.

En décembre, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) avait estimé que l’économie régionale augmenterait de 1,3% cette année, déjà dans un contexte de ralentissement général. Il prédit désormais que 19 des 20 économies d’Amérique latine et 31 des 33 de la région et des Caraïbes diminueront.

“La crise dans la région en 2020, avec une baisse de 5,3% du PIB, sera la pire de l’histoire”, a déclaré la CEPALC. “Pour retrouver une contraction d’une ampleur comparable, il faut remonter à la Grande Dépression de 1930 (-5%) ou à 1914 (-4,9%)”, a-t-il ajouté.

La baisse régionale laissera près de 30 millions de pauvres de plus et augmentera les niveaux d’extrême pauvreté, a averti l’agence, qui prévoit également que le taux de chômage sera d’environ 11,5%, soit une augmentation de 3,4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Niveau 2019, qui représente 37,7 millions de personnes.

L’Amérique latine enregistre plus de 100 000 cas de transmission de coronavirus, selon un décompte de . basé sur des données officielles. L’épidémie “sera la cause de la plus grande crise économique et sociale de la région depuis des décennies, avec des effets très négatifs sur l’emploi, la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités”, a-t-il déclaré.

Dans le rapport, la CEPALC a rappelé que la région avait déjà enregistré de mauvais résultats au cours des cinq années précédentes, avec une croissance de 0,4% sur la période 2014-2019, la plus faible depuis les années 1950.

Le coronavirus affecte les pays d’Amérique latine à un moment où ils ont peu de marge pour augmenter les dépenses fiscales, en raison de l’endettement accru, des paiements d’intérêts accrus et des recettes fiscales limitées.

“A l’heure actuelle, les revenus publics seront davantage affectés par la forte contraction de l’activité économique et la baisse des prix des matières premières”, a-t-il déclaré.

Selon des estimations publiées mardi, l’économie brésilienne chuterait de 5,2%, par rapport à une estimation précédente d’une augmentation de 1,7% et celle de l’Argentine de 6,5%, par rapport à une estimation précédente d’une baisse de 1,3%.



