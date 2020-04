Le coronavirus empêche les membres de la famille de jeunes tués à Estelí lors des manifestations de 2018 de célébrer la messe d’anniversaire

La pandémie de Covid-19 et le fait que les proches des jeunes tués le 20 avril 2018 se trouvent à l’extérieur du pays, ont empêché tout service religieux ou activité religieuse ce dimanche avec la participation d’amis et de la famille.

Santiago Valdivia, père de Franco Valdivia Machado, tué le 20 avril 2018 dans le parc central d’Estelí, a indiqué que la famille avait décidé de faire un service religieux jusqu’en juillet prochain, lorsque son fils aurait eu 27 ans.

Lire aussi: Mgr Rolando Álvarez: «Le Nicaragua porte une double crise sur ses épaules»

La mère de Franco est au Mexique avec sa fille et ils ne peuvent pas se rendre au Nicaragua à cause de la pandémie, alors qu’il fait face à de grandes difficultés aux États-Unis où il y a un fort confinement dû au coronavirus.

Franco et Orlando Pérez Corrales ont été assassinés après avoir défilé contre les réformes infructueuses de l’INSS, le 20 avril 2018. Puis, avec les autres jeunes, ils ont protesté et confronté la police et les foules sandinistes lorsque ces étudiants ont été atteints par le des balles qui, selon leurs proches, provenaient de la mairie d’Estelí.

Cela peut vous intéresser: un ancien juge de Stella accusé d’avoir falsifié des documents pour libérer des prisonniers dangereux est assigné à résidence

“Je ne pouvais pas pleurer, je veux pleurer. Je l’ai voilé, l’ai enterré. Je l’ai retiré 23 jours après l’avoir enterré pour l’emmener à Managua, je l’ai enterré à nouveau. Je ne pouvais pas pleurer. Je le vois ici tous les jours, tous les jours, quand je m’endors, je saute et j’en ai rêvé plusieurs fois “, a déclaré Valdivia qui a confiance qu’il y aura un changement de gouvernement et que justice sera faite.

Pour sa part, Socorro Corrales, qui est en exil aux États-Unis, a déclaré que deux ans après le meurtre de son fils Orlando Francisco Pérez Corrales, elle est toujours dans la résistance et réclame justice.

Lire aussi: Le père d’un journaliste agressé par des foules d’Ortega est connecté à un respirateur

<< J'ai foi en Dieu que je rendrai justice à mon fils et à tous ceux qui ont été assassinés par les Ortega Murillos, car ils doivent quitter le pays et payer leurs crimes sur notre terre et devant les tribunaux internationaux pour les crimes contre l'humanité. C'est alors que nous aurons justice. Ce régime meurtrier a peu d'oxygène et très bientôt nous aurons justice ", a déclaré Socorro Corrales, un exilé.