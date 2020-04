Le décret sanitaire autorisant les promenades pour enfants soulève de sérieuses questions constitutionnelles

L’arrêté du Ministère de la Santé qui autorise les départs quotidiens des enfants enfreint, selon les experts, la réserve de loi organique de la Constitution réglementer les droits fondamentaux. Pour la majorité des juristes consultés par OKDIARIO, tant l’obligation de séquestration que son annulation, totale ou partielle, sont irrégulier sans l’existence d’une loi organique spécifique, approuvée par une majorité parlementaire, pour l’autoriser ou sans passer de l’état d’alarme à l’état d’exception.

L’exposé des motifs du décret par lequel le gouvernement a prolongé l’état d’alarme jusqu’au 10 mai et a chargé le chef du ministère de la Santé, Salvador Illa, le développement du droit fondamental à la libre circulation des mineurs afin qu’ils puissent accéder à la voie publique, il précise que: «Dans les circonstances actuelles de l’évolution de la pandémie, et à la lumière de l’expérience comparative, le condition pour amorcer le retour progressif à la normalité repose plutôt sur la capacité à identifier de nouvelles flambées générer une réponse de contrôle épidémiologique rapide et efficace qui protège la population dans son ensemble et évite de faire pression sur la capacité de soins du système de santé ».

La La simple commodité d’une mesure n’est pas une référence valable, sur le plan juridique, pour que le gouvernement agisse contre les dispositions de notre loi, préviennent les experts consultés par OKDIARIO. La loi est claire: si tu veux modifier l’exercice d’un droit fondamental car la libre circulation des citoyens ne peut se faire que par les canaux prévus.

Et comme l’exécutif le reconnaît lui-même dans son texte ministériel, la pandémie n’a pas disparu: «Un retour à la normalité ne peut être compris comme équivalent à la suppression du risque sanitaire“Ce scénario ne sera possible que lorsqu’un vaccin, un traitement médical efficace ou l’immunité nécessaire de la population seront disponibles.” Entre-temps, de l’avis des juristes, aucune des lois actuelles n’autorise le ministre Illa à intervenir et à réglementer les droits des citoyens, protégés par la Constitution.

Santé publique

Pas même, comme le soulignent certaines thèses, la loi organique 3/1986 du 14 avril relative aux mesures Question de santé publique.

La règle permet aux autorités compétentes de prendre “des mesures de reconnaissance, de traitement, d’hospitalisation ou de contrôle” lorsqu’elles existent. indications de l’existence d’un risque réel pour la santé des citoyens “en raison de la situation sanitaire particulière d’une personne ou d’un groupe de personnes”. Dans ce cas, le texte garantit que le mécanismes de contrôle aux malades, “les personnes qui sont ou ont été en contact avec eux et leur environnement immédiat”, afin de réduire les risques de contagion.

Cependant, »cette loi se réfère aux hypothèses des personnes infectées ou ayant été en contact avec des personnes infectées mais n’établit pas, loin s’en faut, les possibilité de réglementer ou d’établir le développement de l’exercice des droits fondamentaux lors d’une pandémie », affirme le professeur de procédure Nicolás González Cuéllar.

“Le gouvernement de coalition est à l’origine de la approbation de certaines normes non viables et offrant de nombreuses lacunes pour la discussion judiciaire. Les écarts constitutionnels, juridiques et réglementaires, en raison du contenu ou de la manière dont il est approuvé, seront des motifs d’appel “, a déclaré le droit constitutionnel Daniel Berzosa.

Vicente Garrido, professeur de droit constitutionnel de l’Université de Valence, comprenez que “De facto, le droit fondamental de réunion et de manifestation est suspendu” par le gouvernement dans l’état actuel d’alarme. Et il souligne la nécessité que “dans une éventuelle future réforme de la Constitution, il devrait être prévu que, dans ce cas, il sera également autorisé à suspendre certains droits fondamentaux”.