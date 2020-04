Le directeur de la défense de Zapatero, Pedro Pitarch, révèle qu’il a été expulsé par les pressions de la Catalogne

Le lieutenant-général à la retraite et ancien directeur général de la politique de défense du gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Pitarch, assure que la participation des militaires à l’étude de séroprévalence que le ministère de la Santé va réaliser pour vérifier l’ampleur des contagions a été préparée depuis des jours. Le ministère de la Santé a annoncé mercredi que l’étude sera menée avec “Personnel de santé”.

Cette étude est essentielle pour définir la stratégie de non-confinement, car elle nous permet de connaître l’impact réel du virus en Espagne et les personnes qui seraient déjà immunisées. Cependant, Santé retarde le processus depuis deux semaines. Le ministre Salvador Illa l’a annoncé le 6 avril. Cependant, ce mardi, le directeur du Centre d’urgence et d’alerte, Fernando Simón, Il a attribué le retard à la “coordination avec les communautés autonomes” et a ajouté que “l’étude de séroprévalence est compliquée” et qu ‘”il y a eu quelques petites variations dans la procédure pour garantir une bonne coordination avec les communautés autonomes et leurs services de santé”.

Opération préparée

La Défense avait préparé une opération,Zendal », selon laquelle les militaires seraient déployés sur tout le territoire pour prélever des échantillons dans les maisons. La santé, d’autre part, a finalement choisi d’être le personnel de santé, et non l’armée, qui est responsable de la collecte de ces échantillons dans les foyers sélectionnés par l’Institut national de la statistique (INE).

Pedro Pitarch, ancien chef de l’Eurobody et de la Force terrestre assure dans une entrée de son blog que “la vérité est que l’opération J’étais préparé jusqu’aux derniers détails.

“Ce n’est pas moins que, il y a trois semaines, le ministre de la Santé, Salvador Illa, du Parti socialiste catalan (PSC), a affirmé que la campagne commencerait immédiatement”, souligne-t-il. Cet «ordre préparatoire», ajoute le haut responsable de Zapatero, «a été remis aux unités lundi 13 juin dernier, après avoir étudié la faisabilité de l’opération et préparé des patrouilles pour l’extraction des échantillons».

Vendredi dernier, Pedro Pitarch écrit, Lieutenant-général Palacios Zaforteza, à la tête de «l’opération Balmis» – le déploiement de l’armée pour contenir le virus – «a signé et distribué l’ordre définitif des opérations, n’attendant que de déterminer l’heure de son exécution». “Il devait commencer hier, lundi 20. Mais, pendant le week-end, depuis Moncloa, le début de l’opération a été suspendu”, poursuit-il.

Le lieutenant-général souligne que l’opération “a soulevé des cloques dans les cercles d’indépendance (et assimilés) de la Catalogne”.

«Il est désormais déclaré que la Santé a la capacité de mener la macro-enquête sans avoir besoin de l’armée. Ou il est dit que l’opération est annulée afin que les citoyens ne se sentent pas “intimidés” par la présence des militaires dans leurs maisons, lorsque le rendez-vous pour l’échantillonnage serait convenu par le ministère de la Santé et directement avec les familles sélectionnées (ils cachent les actions militaires contre inondations, incendies et autres catastrophes). Et donc beaucoup de bêtises de profil similaire », affirme-t-il.

Dimanche, le chef d’état-major de la défense (JEMAD), le général Miguel Ángel Villarroya, a souligné qu’il n’était pas encore “décidé” si les forces armées participeraient à la collecte des données et à la réalisation des tests.

Le vétéran militaire critique qu’avec le retard, un temps essentiel est perdu dans la lutte contre la pandémie. “Tout cela signifie un retard inutile dans le début de l’échantillonnage”, dit-il, se référant aux paroles du maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: “Chaque minute compte pour sauver des vies”.

“L’énorme travail de planification effectué par l’armée pour l’opération” Zendal “est jeté par la fenêtre. Et, en plus, les performances seront plus chères. Eh bien, oui, les militaires ne pourront pas “pulluler” sur tout le territoire national et établir des contacts directs et professionnels avec les citoyens. En bref, un temps précieux est perdu car l’idéologie l’emporte sur la santé publique », Pitarque reproche.

L’étude débutera initialement lundi et sera réalisée en collaboration avec les systèmes de soins primaires des communautés autonomes et leur personnel de santé. Plus de 36 000 ménages espagnols ont été sélectionnés et un minimum de 60 000 personnes seront invitées à participer.

L’étude vérifiera la impact du virus et l’évolution de l’épidémie, pour laquelle plusieurs visites seront effectuées auprès des participants afin de déterminer s’ils développent des anticorps.