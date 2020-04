Le dollar clôture au 2e rang le plus élevé de l’histoire avec le bruit extérieur et intérieur

Le dollar a clôturé en forte hausse contre le real lundi, atteignant le deuxième prix le plus élevé de l’histoire, un jour négatif sur les marchés financiers du monde entier avec l’effondrement des prix du pétrole à des creux historiques aggravant la perception d’une détérioration de l’économie mondiale.

Le dollar a augmenté de 1,40%, à 5,3092 reais en vente.

Les autres devises émergentes se sont dépréciées au cours de cette session, mais le real a été parmi les moins performants de la journée, encore sous la pression de l’augmentation du bruit politique intérieur.

La Banque centrale est entrée sur le marché avec une vente de 500 millions de dollars américains en opération sur le marché au comptant. La monnaie est sortie des sommets, mais a récupéré plus de la moitié des terres perdues après la vente aux enchères.

La vedette du jour s’est tournée vers le pétrole. La première échéance du baril négocié aux États-Unis a clôturé à moins de 37,63 $, une baisse d’environ 305%, ou 55,90 $. À tout le moins, le prix est tombé à moins de 40,32 $, un niveau record, les vendeurs payant les acheteurs pour conserver les intrants. La baisse résulte du scénario d’une offre excédentaire et d’un manque de demande dû à la crise des coronavirus.

Les bourses américaines ont fermé leurs portes et les devises liées au pétrole, comme le peso mexicain et le dollar canadien, ont été parmi les fortes baisses de la journée.

Au Brésil, le real a eu une performance faible également influencée par le facteur politique. Le discours du président Jair Bolsonaro lors d’une manifestation dimanche au cours de laquelle certains participants ont défendu la fermeture du Congrès national et de la Cour fédérale suprême (STF) et l’intervention militaire a suscité des critiques de la classe politique et de divers secteurs de la société civile.

Lundi, le président a nié que la manifestation avait un parti pris non démocratique et a réprimandé un partisan qui a appelé à la fermeture de la Cour fédérale suprême (STF), tout en disant qu’il espérait que ce serait la dernière semaine de mesures d’isolement pour contenir le coronavirus.

“Ce (le bruit) finit par faire pression sur le dollar, retarde la reprise de l’économie, affecte l’inflation structurelle”, a expliqué Dan Kawa, associé chez TAG Investimentos.



