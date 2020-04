“Le football a fait preuve d’imprudence et maintenant, il est impatient de revenir”

Sergio Scariolo est l’une des voix les plus autorisées à parler du sport et des coronavirus au niveau humain. L’entraîneur espagnol est confiné à Toronto depuis un mois et, comme il l’admet, il a à peine le temps d’équilibrer son horaire. Toute sa famille l’accompagne dans un appartement en contact permanent avec l’Espagne et l’Italie.

Le technicien nous montre sa grande confiance que la NBA trouvera la meilleure solution à la crise des coronavirus, ne se mord pas la langue contre les mesures prises par le football, aborde son renouvellement d’entraîneur et il espère même que Pau Gasol retrouvera son meilleur niveau pour Tokyo 2021. Scariolo se montre tel qu’il est.

QUESTION. – Qui allait lui dire qu’il allait finir confiné dans un appartement à Toronto avec toute sa famille?

RÉPONSE.- C’est une situation de film, mais quand vous la vivez, vous vous rendez compte que nous sommes beaucoup plus fragiles que nous le pensons et que les choses peuvent venir de rien. Il y a beaucoup de choses que nous disons que c’est très rare de se produire, mais cela s’est produit et nous espérons que nous pourrons apprendre au niveau de la priorité de la santé par rapport à d’autres choses.

Q.- Comment les joueurs comme Marc ou Ibaka le portent-ils? Ce sont de très grandes personnes et être enfermé ne sera pas une tâche facile …

R.- Petite, petite, la maison n’appartient à personne. Il y a des joueurs qui sont plus faciles et à Toronto, seuls les plus jeunes sont restés. Les vétérans sont chez eux et peuvent s’entraîner normalement. Ils le prennent très au sérieux et normalement. Ici, la mentalité est beaucoup plus professionnelle car nous sommes quotidiennement conscients de ce qu’ils ont mangé, de ce qu’ils ont formé, s’ils ont besoin d’une journée pour leur apporter du matériel … Je l’ai moi-même vécu avec mon propre fils qui a apporté du matériel de l’équipe à garder la forme. Ici, ils ont une efficacité et une cohérence vraiment admirables dans le suivi de tous les joueurs. En tant qu’entraîneur, j’ai deux joueurs (Marc Gasol et Patrick McCaw) avec qui j’ai un contact plus personnel et technique.

Q.- Quelle curiosité, sous forme de méthodes de formation, est arrivée à vos oreilles que vous pouvez nous dire?

R.- Les joueurs de la NBA ont beaucoup d’équipement à la maison et chacun a accès à l’entraînement presque normalement. Mais oui, certains sont allés dans la forêt pour chercher des billes pour s’entraîner avec eux car ils n’avaient pas de bar. Il y en avait un autre qui voulait entraîner le geste du coup et toucher le plafond … Il y a eu une anecdote amusante.

Q.- Quelle est la solution la plus viable que vous voyez pour terminer la NBA?

R. – La vérité est que je ne sais pas. Je pense qu’il y a trop de composants importants entrant dans le jeu pour penser que l’un est clairement le meilleur. Nous espérons tous qu’au début du mois de mai, ils pourront nous dire quelque chose de plus fixe et définir les délais. N’oubliez pas que les besoins financiers de cette ligue sont importants et que l’argent qui déplace la télévision aussi. Ils feront un énorme effort pour le reprendre, mais personne n’est intéressé, et d’un autre côté, il serait regrettable que la santé de l’un quelconque des membres ait été mise en danger. La NBA, qui fait toujours bien les choses, et qui dans cette situation spécifique a été la première des ligues majeures à s’arrêter indéfiniment sait aussi choisir l’heure et le chemin du retour.

Scariolo reçoit l’anneau du champion du commissaire de la NBA, Adam Silver.

Q – Il est vrai que lorsque la NBA s’arrête pour le positif de Rudy Gobert il y a le même match de Ligue des Champions ce même soir …

R.- Incroyable, cela m’a vraiment semblé imprudent et une décision extrêmement dangereuse qui a entraîné de graves conséquences qui auraient même pu être très graves. Je vois maintenant dans le monde du football une anxiété de revenir à la compétition que je ne partage honnêtement pas. Je ne comprends pas que les personnes responsables qui viennent de vivre une situation envisagent de gagner une semaine alors que ce gain pourrait être une perte très grave lorsque vous risquez de reculer beaucoup plus si vous courez. Je pense que vous devez commencer quand vous pouvez avancer, lorsque vous partez d’une base totalement sûre pour tout le monde.

Q – En Europe il semble que la pandémie ait été prise un peu à la légère en termes de sport …

R. – C’est ce qui semble arriver. Il y a ceux qui le font de mieux en pire. Il y a un exemple comme l’Italie, qui était le pays européen qui a commencé à souffrir de tout cela de manière sérieuse et chronologique du reste, je pense que c’était un exemple à prendre en compte et à alarmer davantage le monde entier. Ce qui m’a vraiment laissé sans voix, c’est la réaction du Royaume-Uni qui a d’abord voulu que la contagion fasse son chemin et cela a presque coûté la vie à Boris Johnson. Je pense qu’il y a eu pas mal de superficialité chez beaucoup de ceux qui n’étaient pas préparés à cela, mais l’Allemagne par exemple a donné un exemple d’efficacité.

Q.- Espagne, comment a-t-elle fait?

R.- Je pense que le travail des dirigeants à cette époque est compliqué et que la prise de décision est difficile. L’ambition et l’illusion de quelqu’un qui se lance en politique, c’est parce qu’il sent qu’il en a la capacité et qu’il peut être à la hauteur. Le seul moyen d’y mettre fin était de disposer de ressources sanitaires suffisantes, comme l’a montré l’Allemagne. Le Canada a réagi très rapidement en fermant les frontières et les activités commerciales et a commencé à aider les entreprises et les travailleurs très bientôt. Des décisions rapides ont été prises ici et des lois ont été adoptées bientôt. Il n’y a pas eu de panne totale. Les gens peuvent descendre la rue, faire du vélo, mais les mesures sont respectées religieusement. Il y a vraiment un soin extraordinaire à se conformer aux recommandations, et non aux obligations, que le gouvernement donne. Cette ville a un sens civique très élevé.

Q.- Que pensez-vous de l’interdiction de voyager? Cela l’affecte notamment parce qu’il a de la famille en Espagne et en Italie. Serez-vous capable de voyager?

R. – C’est la question à un million de dollars. De toute évidence, nous attendons tous une réponse et c’est une bonne question lorsqu’il s’agit de refléter le sentiment des gens. Pour moi, c’est l’une des plus grandes préoccupations car vous avez des familles, des amis ou des intérêts à travers le monde. La première chose est maintenant la santé et la sécurité et si vous ne pouvez pas voyager, vous ne pourrez pas voyager.

La NBA gère des options telles que la fin de la saison à Las Vegas, où se déroule la Summer League.

Q.- Est-il favorable qu’il y ait une concentration d’équipes NBA en un seul endroit pour terminer la compétition?

R. – La situation n’est pas si simple car d’abord vous devez déménager, ensuite parce que vous devez vivre X semaines dans un hôtel, cela implique également des contacts avec le personnel de l’hôtel et les problèmes sont très complexes. Autant de précautions existent, il y a une limite qui est que le besoin de précautions extrêmes ne dépasse pas la logique, le bon sens. Nous ne pouvons pas penser à jouer avec des masques. Quelqu’un a osé le dire et le nôtre est un sport de contact. Je répète qu’il y a de nombreuses fois hors du terrain lorsque l’isolement dans une pièce peut également entraîner, à ce moment-là loin de la famille et du domicile, des problèmes mentaux et psychologiques qui peuvent se transformer en risque de blessure. Une condition psychologique compliquée est un terrain propice aux blessures. La bonne chose ici est qu’il y a un niveau de confiance si élevé dans l’institution que personne ne remettra en question. Tout le monde ici fait confiance à la NBA, Adam Silver, dans leur jugement et ils croient que la décision qui sera rendue sera la plus appropriée. C’est un bon sentiment de savoir que ce qui sera décidé à la fin sera la bonne chose à faire parce que nous avons confiance en ces personnes.

Q – Et penser que l’année dernière j’étais en Chine en train de gagner la Coupe du Monde de Basketball …

R.- À Wuhan, nous étions avec l’Italie, la Serbie et Porto Rico … Cela vous donne un sentiment de fragilité et de caractère provisoire. Heureusement, je suis assez clair, je sais comment le vent peut changer à bien des égards. Dans ma vie, il a jeté de nombreuses façons différentes, puis parce qu’ils ont tendance à oublier les kilomètres que vous avez dû parcourir dans un vent contraire. Vous pouvez continuer à courir avec le vent contre vous et pour longtemps.

Je me souviens de ces jours où ma mère me parle de la guerre ces jours-ci … Nous faisons un FaceTime avec une femme de 90 ans qui n’a pas vu une personne vivante depuis deux mois, est capable de prendre soin de sa maison, de sa nourriture, seule, de faire partout dans le téléphone et avoir appris à utiliser un Ipad vous fait voir qu’ils ont pu surmonter des situations plus graves que cela. Ici au moins, ils ne vous bombardent pas, me dit-il. Vous n’avez pas besoin d’aller sous terre, ici vous pouvez manger, ils ne peuvent pas vous tirer dessus. C’est bon d’écouter parce qu’il y a des gens qui ont traversé des situations très difficiles.

Q.- Comment voyez-vous la situation de Pau Gasol? Le report de Tokyo a-t-il été une bonne nouvelle? Reviendra-t-il bien avec 41 ans?

R.- Je vois bien votre souhait, que vous essayiez de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour récupérer. Avec un peu plus de temps, il retournera à la compétition et il est évident qu’avant il n’avait pas le temps d’arriver à l’heure car il n’allait pas avoir cette phase intermédiaire nécessaire entre la rééducation et la compétition. Avec un an de plus il y a ce matelas de temps pour le prendre de manière plus progressive. Une fois de retour à la compétition, rien ne vous arrête. Je ne pense pas que 41 ans soit différent de 38, 39 ou 40 ans pour un joueur. D’autant plus que le reste de ses muscles et de ses articulations n’ont pas subi une si grande usure ces deux dernières années. Son corps a souffert concrètement au pied, mais nulle part ailleurs. Je suis optimiste par nature et nous parlons d’une personne avec une tête très bien meublée et qui peut prendre les meilleures décisions pour elle-même et son environnement.

Sergio Scariolo fête avec Pau Gasol le succès de l’EuroBasket 2015. (.)

Q.- Il y a quelques jours, dans une autre interview, vous avez dit que vous doutiez que vous seriez à Tokyo …

R.- C’est un moment où évidemment tout s’arrête, mais je comprends qu’il y a une série de volontés qui doivent s’insérer et qui vont en principe dans le même sens. Ensuite, quand il s’agit de traduire ces testaments en un accord concret, vous devez le faire. Le temps viendra où les Raptors, la Fédération, ma famille … (pas parce que je suis excité) mais il y aura un moment où nous devrons tous nous mettre au point pour le réaliser. Je n’ai aucun doute ni beaucoup de choses à me poser, mais je répète qu’il y a un contrat, une équipe, une famille … Ce n’est pas le problème car je trouve toujours du temps dans mon temps libre pour m’occuper d’eux et les rendre heureux.

Q.- J’interprète, avec toute la famille d’un autre continent, que les fenêtres sont peut-être devenues un obstacle à votre croissance en tant qu’entraîneur à Toronto …

R.- Non, pour moi, c’est un petit problème, mais c’est un problème plus important du point de vue du club parce que vous êtes absent pendant 10 jours et pendant ce temps, des choses se produisent. Bien que l’une de ces fenêtres coïncide avec le All-Star Game et nous verrons comment le calendrier est reconfiguré l’année prochaine, j’ai dû y renoncer cette année, c’était une opportunité unique, mais j’ai arrêté parce que je le voulais. Je l’ai fait pour prioriser être dès le premier jour de concentration avec l’équipe espagnole.

Q.- Mais y aura-t-il un accord?

R.- C’est plus une question de fédération de clubs. Pour moi, c’est un voyage plus que des sommes, un voyage long et inconfortable et je me souviens que la première fenêtre où je suis allé est arrivée et est allée directement au tribunal. J’ai pris un train et j’y suis allé. J’ai mis le costume tout en jouant à Boston et j’ai rejoint le banc au deuxième trimestre parce que l’avion était en retard. Tout peut être fait, mais ici, la partie blessée peut être le club et il est juste qu’ils aient toute l’autorité ou le pouvoir d’exprimer leur opinion étant donné que ce sont eux qui se sont retirés pour me permettre de continuer dans les fenêtres à faire quelque chose c’était impensable en NBA. Ensuite, cela a été répété pour un autre entraîneur, mais à ce moment-là, personne ne pensait qu’une équipe de la NBA accepterait ce prix à un entraîneur et ils l’ont fait. Donc, cet effort qu’ils ont fait en trouvant un logement économique, mais je le répète, merci pour cet effort qu’ils ont fait à l’époque et pour cela je les respecte beaucoup. Je pense que je dois compter sur eux pour prendre cette décision, qui ne serait pas une décision d’un an, mais de quatre ans, étant donné qu’ils ont également proposé de continuer pendant longtemps.

Q.- Les fédérations ont tendance à souffrir plus que tout de la crise économique … Êtes-vous inquiet de ce qui peut arriver aux plus jeunes?

R. – Le souci ne peut pas être. En même temps, je pense que la situation économique de la Fédération est très rassurante et l’engagement des sponsors va au-delà du retour économique, mais qu’il y a une participation et une présence que je serais très surpris si une absence de ces derniers entraînait. Je pense qu’il y a des raisons d’être optimiste à cet égard.