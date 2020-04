Le gardien Everson approuve la réduction de salaire des joueurs de Santos

Le gardien de but Everson, de Santos, a déclaré dans une interview avec Rádio Globo qu’il était d’accord avec la réduction de salaire des athlètes de l’équipe pendant la pandémie de coronavirus. Le club a conclu un accord avec les athlètes pour réduire le salaire des joueurs à 30%.

“Les santos ne sont pas seulement les joueurs, ils ont plusieurs employés. Il est important de penser à l’être humain, d’aider les gens qui sont au quotidien, en laissant toujours le club préparé, les pelouses, les tantes de cuisine, les tantes de nettoyage”, dit l’archer.

Les clubs prévoient des pertes importantes au cours de la pandémie, avec le manque de recettes au box-office, une baisse des programmes de partenaires partenaires et sans le paiement de quotas de télévision pendant que les jeux ne sont pas joués, entre autres problèmes. Selon Everson, cependant, le conseil d’administration de Santos a promis de régler les chiffres après la pandémie.

«Nous avons eu une réunion entre nous, les joueurs et les membres du conseil d’administration. Nous sommes parvenus à un consensus et nous avons accepté la négociation de la meilleure façon possible afin que nous puissions renoncer à une partie de notre salaire et à l’autre partie qu’ils pourraient régler avec nous. après la fin de cette pandémie “, a déclaré Everson.

Santos prépare le retour à l’entraînement pour le 4 mai, en adaptant le traitement aux normes de sécurité avec un protocole.

