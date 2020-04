Le général Pujol dit que la pandémie est “l’une des plus grandes crises vécues par le Brésil”

À la date de la célébration de la Journée de l’armée brésilienne, le commandant de la force, le général Edson Pujol, a classé la pandémie du nouveau coronavirus comme “l’une des plus grandes crises que le Brésil ait connues ces derniers temps”. Selon l’institution, 25 000 militaires travaillent dans des actions pour combattre Covid-19 dans le pays.

A Brasilia, les partisans de Jair Bolsonaro préparent des manifestations pour ce dimanche après-midi 19, en défense de l’armée mais aussi du président de la République. Des sites et des groupes de bourses sur Internet ont également programmé des caravanes pour appeler aujourd’hui à la “déposition” de la Cour fédérale suprême (STF) et des gouverneurs.

Le message du commandant de l’armée indique que la force compte plus de 250 000 hommes, qui sont disponibles dans le pays sur demande.

Concernant la pandémie, le général Edson Pujol a déclaré qu’il avait soutenu le gouvernement fédéral, les États et les municipalités dans des actions telles que la construction d’hôpitaux de campagne, la désinfection des installations publiques, la production de médicaments et de matériel de protection individuelle. L’armée a également été active dans la distribution de nourriture et a participé à des campagnes de sensibilisation, à la vaccination et au don de sang.

<< Près de quatre siècles nous séparent des réalisations des héros de la bataille de Guararapes. Ces Brésiliens ont combattu sans crainte pour défendre le territoire colonial contre l'envahisseur étranger et, en même temps, ont inauguré un véritable sentiment d'appartenance à la terre et d'amour pour la Patrie. semence d'un pays fort et souverain, d'un peuple capable, guerrier et solidaire ", écrit le commandant de l'armée.

“Au plus fort de sa grandeur, le Brésil dispose aujourd’hui d’une force terrestre engagée, préparée et efficace, en adéquation avec les besoins et les aspirations du pays. (…) La nation brésilienne, notre raison d’être et d’exister, compte toujours sur le bras fort et le coup de main de votre armée. Amalgame de société, conscient de nos devoirs de militaire et de citoyen, de la Pampa à l’Amazonie, de la côte au Pantanal, exclusivement dédiés, disciplinés, capables et entraînés, nous sommes 220 mille combattants prêts à combattre sans crainte! “, a conclu le général Edson Pujol.

