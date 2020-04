Le gouvernement britannique fait face à des critiques pour le manque d’équipement de protection

Les médecins et les professionnels de la santé ont critiqué samedi le gouvernement britannique pour avoir suggéré que l’équipement de protection individuelle (EPI) utilisé pour traiter les patients atteints de coronavirus pourrait être réutilisé, car les fournitures sont rares dans le pays.

Le Royaume-Uni est proche ou au sommet d’une crise sanitaire dans laquelle plus de 15 000 personnes sont mortes – le cinquième plus grand nombre de décès dans une pandémie lié à au moins 150 000 décès dans le monde.

Les données publiées samedi ont montré que 15 464 personnes sont décédées dans les hôpitaux britanniques après des tests positifs pour le coronavirus – une augmentation de 888 en 24 heures jusqu’à vendredi après-midi. Cette augmentation est plus importante que ces derniers jours, mais inférieure au plus grand nombre de décès par jour, 980, il y a un peu plus d’une semaine.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que la ligne directrice est de veiller à ce que le personnel sache quoi faire pour minimiser les risques en cas de pénurie. Ils ont déclaré que les nouvelles règles restent conformes aux normes internationales.

Vendredi, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré à un comité de parlementaires que le Royaume-Uni était “bien habillé” mais qu’il en avait 55 000 de plus à venir et que l’intention était de transporter l’équipement là où il en aurait besoin d’ici la fin de cette fin. semaine.

Le syndicat Unite a déclaré avoir dit à ses membres qu’ils pouvaient légalement refuser de travailler pour éviter les risques, décrivant la situation des EPI comme un “scandale national”.

Le Royal College of Nursing a déclaré qu’il avait écrit “dans les termes les plus forts” pour exprimer ses préoccupations concernant la modification des règles et a déclaré qu’il n’avait pas été consulté à leur sujet.

La reine Elizabeth a annulé son intention de célébrer publiquement son 94e anniversaire mardi, car elle estimait que ce ne serait pas approprié dans les circonstances actuelles.

