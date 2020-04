Le gouvernement dit qu’il appliquera 46 millions de tests; la promesse se heurte à la capacité de production

SÃO PAULO – Le ministère de la Santé a annoncé lundi 20, son intention d’appliquer 46,2 millions de tests du nouveau coronavirus à travers le pays, mais n’a pas précisé quand ces tests seront appliqués. Le plan se heurte capacité à trouver celui qui les fournit, compte tenu de la difficulté de fabrication des examens et de la forte contestation du produit sur le marché international, selon les experts. La Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz) a également annoncé ce lundi qu’elle produirait 11 millions de tests moléculaires, mais la livraison se fera par tranches au ministère, jusqu’au mois de septembre.

Les tests de masse sont considérés comme l’une des mesures les plus efficaces pour identifier l’avancée du virus et créer des stratégies de contrôle. L’un des pays qui a adopté ce modèle est la Corée du Sud, cité comme un exemple de réussite par l’Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement brésilien a initialement rejeté la possibilité de tests à grande échelle, mais a commencé à prédire ce modèle depuis la fin du mois. passé.

Sur le total des tests que le gouvernement a l’intention d’appliquer, 24,2 millions sont des RT-PCR (biologie, du type le plus précis) et 22 millions de tests rapides (sérologie). Selon le ministère, plus de 2 millions de tests rapides ont déjà été distribués aux États, tous donnés par Vale. Pour pouvoir tenir sa promesse, le ministère a lancé un appel d’offres public pour l’acquisition de 12 millions de tests rapides supplémentaires. Les propositions doivent être envoyées au dossier avant le mercredi 22.

En ce qui concerne les tests de biologie moléculaire, le ministère affirme avoir envoyé 524 296 000 unités aux Laboratoires centraux de santé publique (LACEN) à travers le pays. Le montant fait partie des acquisitions déjà livrées au ministère de la Santé par la Fondation Oswaldo Cruz – Fiocruz (161.704), l’Institut de biologie moléculaire du Paraná – IBMP (62.592) et un don de Petrobrás (300 mille).

Le gouvernement affirme avoir acheté 10 millions de tests RT-PCR à l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS / OMS). “On prévoit qu’environ 500 000 tests commenceront à arriver la semaine prochaine, puis environ 800 000 chaque semaine”, a informé le ministère de la Santé.

Fiocruz a annoncé qu’il passerait de la production d’environ 60 000 tests en mars à 1,2 million de tests en avril et 2,4 millions en mai. “De juin à septembre, 2 millions de tests seront produits par mois, totalisant, depuis le début de la fourniture, une livraison de 11 millions de tests moléculaires au ministère de la Santé”.

