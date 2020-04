Le gouvernement serre sa ceinture pour le COVID-19 et la chute des pétro-prix

Le plan met l’accent sur plus d’austérité, l’escalade des programmes sociaux et la poursuite de projets d’infrastructure gouvernementaux emblématiques.

..- Le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé mercredi qu’il augmenterait le budget des programmes sociaux et des projets gouvernementaux clés de quelque 622 556 millions de pesos pour faire face à la menace du nouveau coronavirus sur l’économie mexicaine affaiblie.

“L’efficacité, l’honnêteté et l’austérité nous permettront d’augmenter le budget pour renforcer le blindage des programmes sociaux et des projets prioritaires de 622 556 millions de pesos”, a déclaré le président.

Le président a présenté le décret qui entrera en vigueur ce mercredi et qui vise à renforcer les mesures d’austérité, à intensifier les programmes de soutien social et à poursuivre la construction de projets d’infrastructures emblématiques de son gouvernement, tels que l’aéroport de Santa Lucia et la raffinerie de Deux Bocas.

“L’approche (des mesures) se fait par rapport à la notion de développement et est loin de ce qui a toujours été fait lors de crises économiques (…) ou de ce qui s’est fait à l’époque néolibérale”, a-t-il dit.

La stratégie économique du président a été sévèrement critiquée par le secteur privé, en faveur de la demande de dette pour mettre en œuvre des stimuli budgétaires plus importants et ainsi faire face à un effondrement attendu de l’économie, que le gouvernement estime à -4% cette année, mais le projet des analystes privés même à -9%.

L’économie mexicaine, la deuxième en importance en Amérique latine, a enregistré sa première contraction en une décennie en 2019.

Le décret prévoit que trois millions de crédits seront accordés à la population la plus nécessiteuse et à la classe moyenne.

“Deux millions de nouveaux emplois seront créés, ce qui permettra de protéger 70% des familles mexicaines, soit l’équivalent de 25 millions de ménages, en particulier les pauvres et les membres des classes moyennes”, a-t-il expliqué.

Le plan prévoit également de ne pas exercer 75% du budget alloué aux services généraux et aux fournitures gouvernementales, ainsi que de réduire progressivement le salaire des hauts fonctionnaires jusqu’à 25%.

Le pouvoir exécutif a déclaré que le décret sera valable jusqu’au 31 décembre prochain, en vertu de la promesse de ne pas augmenter les prix du carburant, augmenter les taxes ou en créer de nouvelles.

Le Mexique a signalé jusqu’à mardi 9 501 cas positifs de coronavirus et 857 décès.

