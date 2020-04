Le gouvernement «vend» les avantages fiscaux du don d’argent à l’État ou de la fabrication de masques et de robes

Le gouvernement rappelle aux entreprises et aux particuliers que le don de fonds ou la confection de masques ou de robes bénéficiera de déductions fiscales. Dans une note publiée ce lundi au Site Web de l’agence fiscale, l’exécutif explique aux contribuables privés et aux entreprises que tous les dons qu’ils ont faits pour couvrir les dépenses dérivées du coronavirus, à la fois métalliques et en nature, sont déductibles dans leurs déclarations fiscales, bien qu’ils devront attendre les déclarations de l’année prochaine, qui correspondent à l’activité de cet exercice.

Ceci est indiqué par l’administration fiscale dans une note publiée sur son site Internet Trésor public pour financer les dépenses occasionnées par la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 “, qui, selon le décret-loi royal approuvé le 31 mars, peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses telles que équipements et infrastructures sanitaires, matériel, fournitures, embauche de personnel, recherche et tout autre qui pourrait contribuer au renforcement des capacités de réponse face à ladite crise sanitaire.

Le Trésor rappelle que le régime fiscal des entités à but non lucratif et les incitations fiscales au favoritisme établissent une série de avantages fiscaux aux dons et dons faits aux entités bénéficiaires du mécénat, “Parmi lesquels figurent, entre autres, l’Etat, les communautés autonomes et les collectivités locales”, rapporte Europa Press.

En matière d’impôt sur le revenu des particuliers, les contribuables auront le droit d’appliquer une déduction de 75% sur le montant total de la taxe pour les montants versés jusqu’à 150 euros, tandis que pour les montants supérieurs à ce chiffre, en plus de 75% sur les 150 premiers euros peuvent être appliqués , un autre 30% aux montants supérieurs.

De même, les contribuables de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des non-résidents (IRNR) avec établissement stable peuvent appliquer une déduction de 35% sur le montant total de la taxe sur les dons en argent.

En dons en nature, la valeur comptable qu’ils avaient au moment de la transmission et, à défaut, la valeur déterminée conformément aux règles de la Wealth Tax. La base de cette déduction ne peut excéder 10% de l’assiette fiscale de la période fiscale.

Les montants qui dépassent cette limite peuvent être appliqués dans les périodes fiscales se terminant dans les dix années immédiates et successives. Les montants non déduits, pour dépassement de l’assiette fiscale, peuvent être appliqués dans les décomptes des périodes fiscales qui se terminent dans les 10 années immédiates et successives.

Dans le cas des contribuables IRNR sans établissement stable, ils auront le droit d’appliquer la déduction pour les contribuables IRPF dans les déclarations qu’ils produisent pour les événements imposables survenus dans un délai d’un an à compter de la date du don, du don ou de la contribution. De la même forme, la base de cette déduction ne peut excéder 10% l’assiette fiscale de toutes les déclarations déposées dans ce délai.

À son tour, rappelez-vous que la loi 49/2002 établit l’eexonération des gains en capital et des revenus positifs qui sont révélés à l’occasion de tels dons, dons ou contributions versés. Il en va de même à l’occasion du transfert de terrains urbains ou de droits réels sur ceux-ci, en cas de plus-value communale.

Pour prouver justification desdits dons, dons et contributions déductibles, une attestation sera délivrée par l’administration d’État, avec des données telles que le numéro d’identification fiscale et les données personnelles d’identification du donateur et de l’entité donatrice ou la mention expresse du caractère irrévocable du don.

En tout état de cause, l’AEAT rappelle qu’il faut tenir compte du fait que l’Administration présentera au mois de janvier 2021 le modèle 182 de la Déclaration Informative Annuelle concernant les Dons, dons et contributions reçus, en relation avec les dons reçus en 2020.

LLes entreprises qui se consacrent à la production de respirateurs et de respirateurs avec imprimantes 3D peuvent appliquer la déduction aux dépenses engagées dans la recherche, le développement et l’innovation technologique. à condition qu’ils répondent aux exigences de l’administration fiscale.

Campagne de revenu

Outre ces précisions sur les dons, l’AEAT en a publié d’autres, dans lesquelles elle rappelle que la durée de la Campagne de Revenus n’a pas été modifiée (1er avril-30 juin), bien que la durée de domiciliation du paiement se termine le 25 juin.

En revanche, il explique qu’en vertu du décret royal 463/2020, la durée de l’état d’alarme ne sera pas prise en compte pour le calcul de la période de deux ans pour le reinvestissement dans une nouvelle maison du montant obtenu de la vente de l’ancienne maison, le calcul dudit terme étant arrêté au début de l’état d’alarme et le calcul étant repris à sa fin.

Confronté à d’éventuels accords volontaires entre propriétaire et locataire pour abaisser le loyer en raison de l’état d’alarme, l’AEAT explique que cela aura un impact sur la déclaration de revenus 2020 qui sera présentée l’année prochaine. Le bailleur reflètera comme plein rendement (revenu) pendant ces mois les nouveaux montants convenus par les parties.

De plus, les dépenses nécessaires continueront d’être déductibles et l’imputation des revenus immobiliers ne se fera pas lors de la location du bien. Cette situation est la même dans le cas des accords de report de revenus.

La déduction de maternité est perdue dans un ERTE

Il précise également que les femmes ayant des enfants de moins de trois ans, qui ont droit à une déduction de 100 euros par mois s’ils travaillent, ils cesseront de recevoir ladite déduction s’ils sont inclus dans un ERTE, dans la mesure où elles se trouvent dans une situation de chômage total, une activité pour d’autres n’est plus exercée et, par conséquent, les conditions pour bénéficier de ladite déduction pour maternité et du paiement anticipé correspondant ne sont pas remplies.

Il ne serait possible de travailler pour quelqu’un d’autre que lorsqu’il est effectué à temps partiel dans des cas temporaires de réglementation du travail. Dans ces cas, elles auraient droit à la déduction de maternité pour ces mois, précise l’AEAT.

Prolongation du délai

Le Trésor rappelle également que La date limite de remise des acomptes provisionnels du premier trimestre a été prolongée jusqu’au 20 mai, pour ceux engagés avec un volume d’opérations ne dépassant pas 600 000 euros en 2019. En cas de domiciliation des revenus, la durée sera jusqu’au 15 mai.

De plus, il est permis de demander le report des autoévaluations dont la date limite de soumission et d’inscription se termine entre le 13 mars et le 30 mai 2020, tous deux inclus, pour six mois et aucun intérêt ne sera accumulé pendant les premiers mois. trois mois. Le paiement fractionné des sociétés peut être différé pour les sociétés dont le volume d’exploitation est inférieur à 6,01 millions d’euros pendant six mois et aucun intérêt ne sera perçu les trois premiers.

L’Administration fiscale informe également que les entités qui ont loué des locaux et accordent une moratoire sur le paiement du loyer Ils déclareront leurs revenus et dépenses provenant des transactions ou événements économiques, imputés sur la période fiscale au cours de laquelle ils sont constatés, quel que soit le moment du paiement ou de la perception.

À son tour, le intérêts de retards sont classés en charges financières et seront donc soumis à la limite de 30% de résultat opérationnel de l’année. Pour les cas dans lesquels un ERTE est en cours de traitement et qui affecte les travailleurs de l’entreprise, toutes les dépenses de personnel accumulées peuvent être déduites.