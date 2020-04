Le gouverneur pourrait dépenser 7 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie de Californie – . Miami (51)

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, pourrait dépenser jusqu’à 7 milliards de dollars cette année pour lutter contre le coronavirus et la crise économique qui a déclenché la pandémie dans l’État, lorsque les experts budgétaires de l’État ont averti les législateurs se préparant à une crise jeudi. semblable à la Grande Récession.

La nouvelle est venue jeudi lorsque les législateurs de l’État ont tenu leur première audience de surveillance sur les plus de 2 milliards de dollars que Newsom a déjà dépensés, interrogeant les responsables de l’administration sur un contrat de près d’un milliard de dollars avec une entreprise chinoise pour fournir jusqu’à 200 millions de dollars. de masques par mois.

Les législateurs des deux partis politiques sont contrariés par le fait que l’administration n’ait pas encore divulgué les détails du contrat, et le sénateur républicain Jim Nielsen a déclaré qu’il n’était pas convaincu que les masques arriveraient.

“Nous ne pouvons pas simplement jeter de faux espoirs sur les gens”, a-t-il dit.

Tina Curry, directrice générale adjointe du Bureau des services d’urgence du gouverneur, a déclaré que la demande de masques était telle que les responsables de l’État craignaient que leur approvisionnement ne soit perturbé s’ils révélaient trop de détails.

“Nous avons l’intention de fournir cela lorsque nous aurons l’assurance que l’approvisionnement va arriver et avec les exigences que nous avons établies”, a déclaré Curry.

La propagation du coronavirus en Californie n’a pas été aussi dévastatrice que le craignaient les responsables de la santé publique, et la croissance des hospitalisations a ralenti car l’État a fait l’objet d’une ordonnance de verrouillage préventif obligatoire pendant près d’un mois qui a fermé des écoles et entreprise non essentielle.

Néanmoins, Newsom a averti plus tôt cette semaine que la présence constante du virus continuerait probablement de perturber la vie publique tout au long de l’été et au-delà.

Les données sur le chômage reflétant les restrictions relatives aux coronavirus ne seront disponibles que le mois prochain. Mais l’analyste législatif Gabriel Petek a déclaré que le nombre de personnes qui ont demandé des allocations de chômage, plus de 2,7 millions en date de mercredi, indique qu’entre 12% et 15% des Californiens ont perdu leur emploi.

“Le taux de pertes d’emplois que nous observons, causé par une interruption brutale de l’activité économique, montre clairement que l’économie est entrée dans une récession, et peut-être très sévère”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’expérience pourrait être similaire. à la Grande Récession il y a dix ans et que l’Assemblée législative doit se préparer à une baisse “très substantielle” des recettes.

Les 7 milliards de dollars que Newsom prévoit de dépenser n’incluent aucun coût supplémentaire pour des choses comme Medicaid et d’autres programmes de filets de sécurité sociale qui ont été touchés par le virus. Jusqu’à présent, l’argent que Newsom a dépensé provient d’un fonds de réserve d’urgence de 1 milliard de dollars que la législature de l’État lui a remis juste avant sa suspension le 16 mars.

Vivek Viswanathan, directeur adjoint du budget du ministère des Finances de la Californie, a déclaré qu’il s’attend à ce que le gouvernement fédéral rembourse jusqu’à 75% des dépenses de l’État en coronavirus en raison de la déclaration de catastrophe du président Donald Trump.

“Il s’agit d’une situation sans précédent”, a déclaré Viswanathan.

On ne sait pas comment Newsom a l’intention de dépenser cet argent. Viswanathan a déclaré que l’administration aurait plus de détails lors de la mise à jour de son projet de budget le mois prochain.

La plupart des législateurs du sous-comité du budget spécial ont participé jeudi par vidéoconférence à une audition qui a testé les limites technologiques du débat public à une époque d’aliénation sociale.

Seuls deux sénateurs ont assisté à l’audience en personne, tenue dans une grande salle de comité sur le Capitole de l’État. La présidente du Comité sénatorial permanent du budget et de l’examen budgétaire, Holly Mitchell, portait un masque et a dirigé l’auditoire avec un paquet de lingettes désinfectantes à ses côtés.

L’audience a été retardée de près d’une heure parce que le site Web du Sénat s’est écrasé lorsque plus de 10 000 personnes au-delà de ce à quoi les fonctionnaires de l’État s’attendaient ont tenté de voir l’audience. Plus de 30 personnes ont émis des commentaires publics par téléphone.

Il s’agissait de la première audience législative depuis que les législateurs se sont retirés le 16 mars en raison du coronavirus, considéré comme le premier arrêt de travail imprévu à Capitol Hill en 158 ans.

La Californie compte plus de 27 600 cas confirmés et plus de 950 décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Pour la plupart des gens, le coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, comme la fièvre et la toux, qui disparaissent en deux à trois semaines. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, telles que la pneumonie et la mort.

