Le Guayaquil Convention Center est prêt à recevoir des patients atteints de coronavirus

Maire de Guayaquil: Nous sommes «l’épicentre» de la pandémie 2:27

(. espagnol) – Le maire de Guayaquil, Cynthia Viteri, a rapporté vendredi que l’espace de soins temporaires pour les patients atteints de covid-19 est désormais disponible, situé dans le centre de convention de la ville, le plus touché par le coronavirus en Équateur.

Selon Viteri, 150 lits ont été intégrés dans ce centre de «soins intermédiaires» et il commencera à fonctionner ce lundi 27 avril. De plus, il disposera d’un système d’oxygène, d’un laboratoire pour le traitement de 10 000 tests rapides, d’une pharmacie et d’un espace de communication entre les patients et leurs proches.

150 lits, de l’oxygène direct via des pipelines, parmi d’autres outils et instruments médicaux, constituent le centre de soins intermédiaires pour les patients atteints de Covid-19, adapté au centre de convention de Guayaquil, qui est activé depuis aujourd’hui. pic.twitter.com/kVogJExU5b – Hôtel de ville de Guayaquil (@alcaldiagye) 24 avril 2020

L’installation, autorisée par le ministère de la Santé, disposera d’un déploiement de 186 médecins et assistants. Selon le maire de Guayaquil, ce centre a été activé “avec le soutien d’entreprises privées, de fondations et de bénévoles”.

L’une de ces bénévoles, Karla Morales, a écrit sur son compte Twitter que le Convention Center est prêt à recevoir des patients. Il a également remercié les institutions qui ont réussi à le rendre possible, notamment la “Pro League”, la plus haute catégorie de football équatorien.

