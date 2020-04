Le Japon offre une aide financière aux travailleuses du sexe. Mais ils disent que ce n’est pas suffisant pour survivre à la pandémie

Le Japon critique également l’OMS 0:49

(.) – Mika est inquiète. En tant que professionnel du sexe au Japon, je voyais trois ou quatre clients par jour, puis la pandémie de coronavirus a frappé. Maintenant que les gens restent à la maison et évitent les contacts étroits, elle n’a ni client ni argent.

Sans épargne ni autres sources de revenus, Mika dit qu’elle vit avec de l’argent emprunté. Il a essayé de trouver d’autres emplois, mais personne n’embauche au milieu d’une crise économique. À ce taux, vous pourriez ne pas être en mesure de payer le loyer ou de répondre aux besoins de base, et encore moins de rembourser votre dette récemment contractée.

“Je me demande si j’aurai un endroit où vivre ou si je peux trouver un emploi pour gagner de l’argent”, a-t-il déclaré, en utilisant un pseudonyme pour protéger sa vie privée. “Je suis préoccupé (par ma santé), bien sûr, mais maintenant je suis plus préoccupé par la façon de survivre.”

Les travailleuses du sexe au Japon ont été durement touchées par les fermetures et les restrictions dues à la pandémie. Le pays tout entier est en état d’urgence, de nombreuses entreprises doivent fermer leurs portes et il est conseillé aux gens de ne pas partir.

Il y a maintenant au moins 10 797 cas à travers le pays et 236 décès, selon l’Université Johns Hopkins.

Pour atténuer le coup économique, le gouvernement central a lancé un plan de relance massif d’une valeur de 108 trillions de yens japonais (environ 989 milliards de dollars). Après une certaine controverse, les travailleuses du sexe sont éligibles à demander de l’aide, sous certaines conditions, une décision que certains militants ont saluée comme un signe de progrès pour une industrie qui a souffert de la stigmatisation sociale.

Mais pour de nombreuses professionnelles du sexe, le paquet offre peu de tranquillité d’esprit et ses règles d’éligibilité semblent opaques et restrictives. Certains ne savent pas comment demander des prestations sans s’exposer.

“(Le gouvernement) n’a pas clairement dit qu’il aiderait tout le monde”, a déclaré Mika. “Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas manger ou survivre sans travailler.”

REGARDEZ: Le Japon se joint aux critiques de l’Organisation mondiale de la santé

La lutte pour l’inclusion

La prostitution, ou l’échange de sexe contre de l’argent, est criminalisée au Japon, mais d’autres types de travail du sexe sont légaux. L’industrie du sexe au Japon génère environ 24 milliards de dollars par an, selon Havocscope, une organisation mondiale de recherche sur le marché noir.

Mika travaille dans l’industrie de la «santé à domicile» légalement autorisée, un euphémisme pour les services d’escorte qui ne parviennent pas à avoir des relations sexuelles. Une autre forme populaire de travail sexuel légal est la «santé à la mode», qui offre des services comme le sexe oral dans les salons de massage.

Lorsque le gouvernement japonais a commencé à élaborer le paquet d’aide, il a légalement exclu ceux des industries du sexe et du divertissement pour adultes, attirant les critiques des militants et des membres de l’opposition qui ont qualifié l’exclusion de “discrimination en matière d’emploi”.

«N’excluez pas les travailleuses du sexe de recevoir de l’argent de soutien. Nous voulons que les professionnel (le) s du sexe et leurs enfants soient protégés, comme les autres travailleuses et leurs enfants », a déclaré l’organisation japonaise de défense des droits sexuels et de la santé sexuelle (SWASH) dans une lettre adressée au gouvernement le 2 avril.

Les autorités ont révoqué la mesure, annonçant plusieurs jours plus tard que le plan proposé inclurait les personnes travaillant légalement dans l’industrie du sexe. Selon les directives écrites, les agences du travail du sexe et les employeurs peuvent recevoir des subventions pour ceux qui doivent rester à la maison pour s’occuper des enfants pendant la fermeture des écoles. Les professionnel (le) s du sexe peuvent également demander de l’argent liquide, accessible aux personnes qui ont perdu leur revenu en raison du coronavirus.

Cependant, la mesure continue de polariser l’opinion publique au Japon, où les attitudes à l’égard du sexe et du travail du sexe ont tendance à pencher vers une attitude socialement conservatrice, certains personnages publics, y compris des artistes de télévision bien connus, protestant contre l’utilisation de l’argent par les contribuables pour soutenir les travailleurs du sexe.

En réponse, le hashtag #NightWorkIsAlsoWork – “travail de nuit” est un euphémisme pour le travail du sexe – est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Dans l’un de ces messages balisés, un utilisateur de Twitter non vérifié a déclaré qu’il n’était entré dans l’industrie que pour rembourser les prêts étudiants. Le tweet, qui a recueilli 9000 likes et 3800 retweets, a fait valoir qu’ils ne demandaient pas de l’aide pour profiter du luxe comme manger du bœuf Wagyu, mais pour payer les coûts minimaux pour la nourriture, le loyer et les services publics.

“Je me demande quand ce pays a commencé à classer la vie des gens”, a lu un autre tweet. «Abandonnez-vous les mères célibataires qui travaillent dans l’entreprise de nuit et les personnes qui ont besoin de travailler pour gagner leur vie? Arrêtez d’avoir des préjugés, arrêtez de discriminer sur la base du travail des gens, arrêtez d’être misogyne. “

Travailleurs du sexe: “Je stagne”

De nombreux travailleurs du sexe affirment également que les règles du gouvernement concernant l’aide financière et l’éligibilité sont déroutantes et difficiles à suivre.

Par exemple, a déclaré Mika, il n’est pas clair si la mesure n’est disponible que pour ceux qui ont perdu une certaine partie de leurs revenus ou qui ont été licenciés de leur emploi, tels que les agents liés aux clients et aux travailleurs. sexuelle.

Et il y a un autre problème: le plan exige que les candidats présentent des preuves de leur salaire et de leur perte de revenus, un défi majeur pour les travailleuses du sexe, qui sont souvent payées sous la table et dont le salaire peut fluctuer.

De nombreuses professionnel (le) s du sexe ne déclarent pas leur profession ou leur revenu complet dans leur déclaration de revenus en raison de la nature de leur travail et de la peur des répercussions. Même si votre travail du sexe tombe dans les limites légales, un sentiment généralisé de honte et de stigmatisation signifie que de nombreuses personnes hésitent à s’identifier comme professionnelles du sexe. Même la famille de Mika ne sait pas ce qu’elle fait.

Et ce manque de documentation pourrait les empêcher de recevoir une aide financière. L’alternative serait d’admettre l’omission d’informations sur vos impôts, ce qui pourrait entraîner ses propres conséquences.

“Il n’est pas clair comment les travailleurs indépendants dont les revenus n’ont pas été déclarés au gouvernement peuvent être approuvés pour la relance”, a déclaré Mika. “Je veux le demander, mais il n’est pas clair comment le faire. Je suis piégé. “

Le gouvernement central est toujours en train de rédiger les termes de son plan de relance. Un amendement proposé donnerait 100 000 yens (environ 928 $) à chaque personne, au lieu de 300 000 yens (2 785 $) à chaque ménage qui a perdu son revenu, ce qui pourrait éviter le problème de documentation de Mika.

Il doit maintenant attendre que le gouvernement finalise le dossier, qui sera officiellement examiné et délibéré la semaine prochaine, et attendre plus de clarté.

LIRE: Les Jeux olympiques pourraient être mis en doute même d’ici 2021, selon le directeur général des Jeux olympiques de Tokyo

Les travailleuses du sexe se battent également dans d’autres pays

Les professionnel (le) s du sexe en Asie sont confrontés à des difficultés similaires, mais dans certains endroits, les gouvernements interviennent pour assumer la charge.

Le Bangladesh est l’un des rares pays d’Asie où le travail du sexe et la prostitution sont légaux, les bordels étant soumis à la réglementation et à l’octroi de licences.

Le mois dernier, le gouvernement a ordonné la fermeture de bordels à travers le pays, y compris le bordel de Daulatdia, le plus grand du pays avec jusqu’à 2 000 travailleurs du sexe. Pour atténuer l’impact, les travailleurs du sexe de la ville ont été suspendus du paiement de leur loyer et chacun a reçu de 20 à 30 kilogrammes de riz, selon les médias locaux et les déclarations de la police.

En Malaisie, où tout travail du sexe est toujours illégal, il existe des voies d’aide pendant la pandémie. Par exemple, le gouvernement a établi des allocations mensuelles et des logements temporaires pour les sans-abri et les chômeurs, dont beaucoup sont des professionnel (le) s du sexe, mais doivent souvent cacher leur emploi pour obtenir des prestations.

“Le gouvernement ne reconnaît pas les travailleuses du sexe comme du travail”, a déclaré Elisha Kor, fondatrice de l’organisation d’aide communautaire PKKUM.

La réussite la plus positive à ce jour est peut-être la Thaïlande.

Bien que le travail du sexe soit criminalisé dans le pays, l’industrie génère toujours entre 4 et 6 milliards de dollars par an, soit environ 5 à 10% du PIB du pays, a déclaré Liz Hilton, membre de l’organisation de défense thaïlandaise. des travailleurs du sexe de la Fondation Empower.

De nombreux travailleurs du sexe thaïlandais se sont retrouvés sans lieu de travail ni clients après que le gouvernement ait fermé les bars et autres lieux de divertissement pour adultes le mois dernier. Ils avaient du mal à calculer le loyer et les coûts de nourriture; en moyenne, chaque travailleuse du sexe soutient cinq à huit autres personnes, a expliqué Hilton.

C’est pourquoi cela a été un grand soulagement pour beaucoup d’entendre que, pour la première fois, ils seraient éligibles aux allocations de chômage et aux subventions d’assistance dans le cadre de l’aide gouvernementale en cas de pandémie.

“Nous traversons des tsunamis, des inondations et des catastrophes naturelles et nous restons à l’extérieur à chaque fois”, a déclaré Hilton. Mais cette fois, “les travailleuses du sexe ne sont pas exclues de l’aide gouvernementale”.

LIRE: L’Asie a donné à l’Occident le temps et les avertissements pour se préparer au coronavirus. Pourquoi n’en avez-vous pas profité?

Le plan est déjà en cours de mise en œuvre et certains travailleurs déclarent avoir reçu les dons.

C’est également une victoire symbolique pour les militants et les défenseurs comme Hilton, qui militent pour de meilleures protections, conditions de travail et acceptation sociale des travailleuses du sexe.

Le fait qu’ils aient été inclus dans le paquet montre “une acceptation que le travail que nous faisons est du travail”, a-t-il déclaré. «Si le travail du sexe peut être reconnu dans une crise, il doit être reconnu en dehors d’une crise. Il n’y a pas de marche arrière”.

.