Le journal alimentaire se renforce à nouveau à Cuba en raison de la pandémie de coronavirus

Le système de rationnement utilisé pendant des décennies à Cuba, qui devait prendre fin, a repris des forces au cours de la pandémie de coronavirus pour tenter d’empêcher les Cubains de s’exposer au nouveau virus en sortant faire leurs courses sans contrôle.

Une femme montre son “livret” au marché de La Havane 22/04/2020 . / Intermittent

Le mois dernier, l’île communiste a fermé ses frontières aux voyageurs, interdit les écoles et ordonné l’utilisation de masques pour tenter de contenir le virus, envoyant des médecins et des étudiants en médecine pour surveiller la population.

Mais les files d’attente devant les supermarchés, causées par la pénurie générale de produits de base, peuvent saper la réaction du pays à la propagation de la maladie, ce qui pourrait entraîner des flambées d’infection.

Pour les combattre, les autorités ont ajouté plus de produits au livret mensuel des Cubains – connu localement sous le nom de «livret» – ce mois-ci et ont commencé à expérimenter le commerce électronique et les options de livraison.

L’espoir est que les consommateurs ne quitteront pas leur quartier pour former de longues files d’attente dans les magasins car ils savent déjà que leur nourriture est déjà garantie dans le magasin du quartier.

Dans le même temps, les autorités cubaines, qui ont jusqu’à présent confirmé 1 235 cas de coronavirus et 43 décès, ont fermé certains des plus grands supermarchés et suspendu les transports publics.

“Juste au moment où elle semblait disparaître, la” libreta “a retrouvé un nouveau souffle”, a déclaré l’économiste cubain Omar Everleny.

Cuba a adopté le “livret” peu de temps après la révolution de gauche de Fidel Castro en 1959 pour assurer un niveau de survie pour les articles de base hautement subventionnés tels que le riz, les haricots, le sucre et le café pour tous, compte tenu des sanctions américaines.

