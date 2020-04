SÃO PAULO – Le Tribunal fédéral de São Paulo a déterminé que le ministère de l’Éducation (MEC) modifiait le calendrier de l’examen national du lycée (Enem) en raison des restrictions imposées par la nouvelle pandémie de coronavirus et adaptait le nouveau calendrier à la “réalité” de l’année scolaire “. L’application des tests imprimés est prévue pour les 1er et 8 novembre. Plus tôt, le MEC a annoncé le changement de la date des tests numériques – qui sera effectué pour la première fois cette année, par cent mille candidats. Aucun changement n’a été apporté à la version traditionnelle du test.

Le juge ordonne le changement du calendrier Enem; MEC change la date d’application du test numérique

Photo: IstoÉ

La juge Marisa Claudia Gonçalves Cucio, auteur de la décision, a répondu à une demande en action civile du Bureau du Défenseur public de l’Union. Le Bureau du Défenseur public a soutenu que le grave problème de santé publique entraînait la fermeture des écoles et la suspension des cours en face à face, avec une préjugés pour les élèves des écoles publiques, qui ont moins de ressources pour maintenir le rythme normal des études.

“Il est indéniable qu’Enem est aujourd’hui le principal instrument démocratique d’accès à l’enseignement supérieur, public et privé, dans lequel les étudiants des écoles publiques et privées se disputent déjà dans des conditions régulières (compte tenu des difficultés structurelles de l’enseignement public), donc , permettre de procéder dans des situations aggravées par la pandémie de Covid-19 est un affront aggravé au principe d’égalité “, a écrit le magistrat dans la décision préliminaire.

Elle a souligné que les élèves des écoles publiques ne suivaient pas les cours avec le contenu du programme facturé à Enem, “contrairement à la plupart des élèves du réseau d’enseignement privé, qui ont accès à l’enseignement à distance (EAD) et à plusieurs autres outils électroniques. apprentissage “. “En fait, il n’est même pas possible d’affirmer que toutes les écoles privées offrent des cours de vidéo ou des activités similaires depuis la pandémie et les règles d’isolement social qui ont déterminé la fermeture des établissements d’enseignement ont pris les équipes d’enseignants non préparés à cette tâche” , a-t-il ajouté.

“Compte tenu du fait que le calendrier a été publié lors de la fermeture des écoles, alors que la plupart des élèves qui se soumettront à Enem auront accès aux informations et n’auront pas accès au contenu programmatique nécessaire au test, il n’est pas raisonnable que les élèves les accusés gardent le calendrier original établi “, a écrit Marisa Claudia. Dans la décision, elle précise que l’adéquation du calendrier doit se faire par le biais d’une commission ou d’une consultation, “informant tous les organes et représentants des Puissances nécessaires à la mesure”.

Le magistrat a également prolongé le délai, qui s’est terminé ce vendredi (17), pour demander les frais d’inscription au test et pour justifier l’absence de 15 jours supplémentaires. La décision doit être exécutée immédiatement, mais le gouvernement fédéral peut faire appel.

Prévu pour octobre, l’examen numérique est reporté à novembre



Vendredi soir, le MEC a indiqué avoir répondu aux demandes des étudiants lors du changement de la date d’application de la première version numérique d’Enem. Les prévisions initiales des 11 et 18 octobre sont passées aux 22 et 29 novembre. “C’est une année difficile, en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, ce n’est pas ce qui nous fera perdre l’année. Nous ne pouvons pas laisser une génération entière de médecins, d’infirmières, d’ingénieurs et d’enseignants derrière. Cela n’a aucun sens”, selon un communiqué publié par le ministère, le ministre Abraham Weintraub.

La mise en œuvre d’Enem numérique débutera cette année, progressivement, a indiqué MEC. “Il y a 100 000 volontaires, c’est-à-dire uniquement ceux qui veulent passer le test sur ce modèle. Ils seront répartis dans tous les États”, a expliqué Weintraub. MEC prévoit de passer progressivement de la version imprimée à la version numérique et de terminer le test papier d’ici 2026.

Voir aussi:

Le nombre de décès par coronavirus pourrait être plus de 10 fois plus élevé dans la province de l’Équateur

.