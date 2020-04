Le marché se concentrera sur les perspectives économiques de la Fed pour le coronavirus

La Fed a abaissé son taux à presque zéro, de sorte que les spéculations habituelles seront annulées lors de la prochaine décision de politique monétaire.

..- La Réserve fédérale, la banque centrale des États-Unis, tiendra sa réunion de politique monétaire mardi et mercredi après avoir abaissé ses taux à presque zéro et lancé de multiples initiatives pour soutenir l’économie en période de nouvelle pandémie de coronavirus.

Mais les spéculations habituelles sur la hausse ou la baisse des taux d’intérêt sont laissées de côté cette fois: les taux de référence de la Fed sont proches de zéro, et ne bougeront pas de sitôt, tandis que l’agence fait tout ce qu’elle fait. votre portée pour éviter de tomber dans un terrain négatif.

“Cela durera plusieurs années”, estime Michael Feroli, économiste en chef chez JP Morgan, pour qui la réunion virtuelle du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) pourrait ne pas apporter de nouvelles.

Le marché sera donc plus attentif aux perspectives de l’organisme sur l’économie américaine, frappée comme la planète entière par la crise du nouveau coronavirus.

“Les choses se sont détériorées rapidement” et “les perspectives de reprise sont incertaines”, a indiqué Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton, dans des déclarations à l’.. “Il y a une plus grande dégradation des prévisions économiques”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’ils diront:” L’économie se dégrade à une vitesse folle et les perspectives sont très incertaines “, a résumé Feroli de son côté.

Pour cet expert, les membres du FOMC ne peuvent pas s’aventurer “à prendre une position ferme sur les perspectives économiques, conditionnées en partie par des éléments de santé publique hors de leur contrôle”.

La dernière réunion du FOMC a eu lieu à la mi-mars, un dimanche, de toute urgence avant l’avancée du virus et ses effets économiques.

Depuis lors, plus de 26 millions de personnes ont demandé des allocations de chômage aux États-Unis, où plus de 50 000 personnes ont perdu la vie à cause de ce virus.

Variété de mesures

En deux mois, la Fed a lancé une avalanche de mesures traditionnelles et inédites pour tenter de rassurer les marchés et donner de l’oxygène aux entreprises et aux ménages.

“Je pense qu’ils diront qu’ils ont pris une grande variété de mesures et sont prêts à prendre toutes les mesures nécessaires aussi longtemps que nécessaire, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’économie se redresse”, a résumé l’économiste Joel Naroff.

Après avoir injecté des milliards de dollars de liquidités sur le marché, après avoir repris les achats massifs d’obligations, l’institution s’est chargée d’accorder des prêts bancaires aux petites et moyennes entreprises (PME). Elle a même créé son propre programme de soutien aux PME et aux collectivités locales.

“Il y a beaucoup de questions sur les différents programmes annoncés par la Fed, dont certains n’ont pas encore démarré, comme l’achat d’obligations du gouvernement local”, a expliqué David Wessel, expert en politique monétaire à la Brookings Institution.

La Fed a abaissé ses taux directeurs deux fois en deux semaines début mars, passant d’une fourchette de 1,50-1,75% à 0-0,25%.

Le PIB des États-Unis pourrait chuter de 5,9% cette année, selon le Fonds monétaire international.