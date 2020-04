Le Mexique a 11 634 lits pour servir les patients atteints de Covid-19; plus de 3 mille, déjà occupés: López-Gatell

Un travailleur de la communication en santé sociale a été détecté avec la maladie de Covid-19, mais il est déjà hors de danger.

Il y a 11 634 lits répartis dans tout le pays pour servir les patients atteints de Covid-19, dont 3 mille 350 sont déjà occupés, a informé le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell.

Il existe actuellement 610 hôpitaux pour les soins aux patients atteints de Covid-19 et on s’attend à atteindre 733 hôpitaux pour les soins des personnes infectées, a déclaré le sous-secrétaire.

Ce sont ses mots textuels:

Le réseau COVID (hôpital) compte jusqu’à présent 610 hôpitaux. Il y a quelques jours, j’ai mentionné le numéro 733, car on s’attend à ce que nous puissions avoir: 733 hôpitaux COVID, mais officiellement les entités fédérales ont déjà donné leur liste de ce qu’elles ont désigné à l’heure actuelle. Si plus tard ce 610 augmente et que 733 est atteint ou non, nous le communiquerons, mais aujourd’hui nous avons un engagement de la part des autorités de l’État dans son ensemble et des institutions fédérales d’avoir 610 hôpitaux COVID.

Sur ces 610 hôpitaux, cela nous donne un total de 11 mille 634 lits, lits COVID, lits disponibles, tous ne sont pas des soins intensifs, notez ici, c’est le nombre total de lits en soins intensifs où les personnes avec ventilation mécanique et les lits qui ne sont pas dans les soins intensifs, qui sont en fait la majorité, étant donné que seulement cinq pour cent des personnes hospitalisées, plutôt cinq pour cent des personnes atteintes de COVID, 20 pour cent hospitalisées, cinq pour cent hospitalisées dans le thérapie intensive.

Et vous voyez, à la coupe d’aujourd’hui, de ces 610 … désolé, de ces 520 qui représentent 85 pour cent des hôpitaux désignés COVID, trois mille 350, soit 22 pour cent de ces 11 mille 634 lits sont occupés, toujours nous avons un bon tronçon, 78 pour cent des lits à occuper.

Le défi et le réseau ILAG

Lors de la conférence de presse du soir, le responsable de la santé a indiqué que dans la phase 3 «le principal problème est l’occupation des hôpitaux (…) le défi est (d’empêcher) que les systèmes de que nous avons plus de malades que de lits disponibles“

Vendredi, López-Gatell a présenté le réseau ILAG (Severe Acute Respiratory Inflection) «et c’est un syndrome clinique compatible avec la pneumonie qui peut être causé par de multiples agents infectieux, voire non infectieux, mais cela pendant la pandémie de Covid-19 l’intérêt est de les détecter“

“Ce réseau est composé du système de notification, d’analyse et de géolocalisation et des hôpitaux qui ont été désignés comme hôpitaux Covid-19 par les gouvernements des États et les institutions nationales de santé (IMSS, ISSSTE, Pemex).

“Il a été établi que le reporting sur cette plateforme est obligatoireDonc, tous les 32 gouvernements des États doivent garantir que les unités de santé assignées notifient quotidiennement (…) Il s’agit d’une plate-forme unique pour le pays, il n’y a pas un État en a un et un autre État en a un autre, et il est produit localement ».

Santé confirme le cas de Covid-19 lors d’une conférence en soirée

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, López-Gatell, a confirmé que un cas de Covid-19 a été détecté lors de la conférence de l’après-midi du 20 avril.

Il a expliqué que c’est un travailleur du secteur de la communication sociale du ministère de la Santé qui a été hospitalisé, mais vous êtes déjà hors de danger. Il a indiqué que était en contact direct avec 11 personnes, dont un seul est suspect.

Ce collègue -expliqué le sous-secrétaire- est venu ici à la conférence de presse lundi et a ensuite développé des symptômes, les symptômes étaient heureusement modérés. Notre partenaire a été hospitalisé pendant quelques jours, heureusement il n’a pas vieilli et nous pensons qu’il est déjà hors de danger, mais il a dû être hospitalisé.

Et dans la mesure où il a été en contact avec nous et nous dans une période symptomatique qui, bien que relativement courte car il n’est pas apparu mardi, mercredi ou jusqu’à présent, nous souhaitons que tout le monde sache comment se penche sur la question.